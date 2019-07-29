Стиль жизни

Гороскоп на каждый день: когда менять работу, стричься и собирать урожай

В основе лунного календаря лежит период смены фаз Луны. Считается, что лунные фазы влияют на самочувствие и поведение жителей Земли. «Первые лунные сутки в начале лунного месяца начинаются в момент новолуния, — рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. — А дальше они уже не совпадают с календарными сутками, и различаются даже между собой по длительности. Это происходит потому, что оси вращения Земли и Луны не совпадают». Ранее астропсихолог рассказала, чего ждать людям, родившимся в июле-августе.

О том, что можно делать в течение каждого дня с 1 по 15 августа 2019 года, когда лучше стричься, заниматься спортом и ухаживать за растениями, Валентина Виттрок рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

1 августа — 29-й, 30-й, 1-й лунные дни, новолуние в знаке Льва

К этому дню желательно приурочить новые начинания, особенно если вы давно готовились к их воплощению.

Можно голодать, проводить разгрузочные дни и избавляться от вредных привычек.

Хороший день для посещения парикмахерской: успешными обещают быть любые процедуры с волосами — от стрижки и укладки до окрашивания и колорирования. Волосы, подстриженные в этот день, станут гуще. Единственное, от чего стоит отказаться, это от перманентной завивки — она может испортить структуру волос.

В саду и огороде можно убирать корнеплоды и делать заготовки на зиму.

2 августа — 1−2-й лунные дни, растущая Луна в знаке Льва

Рекомендуется строить планы на будущее и копить силы для их осуществления. Чтобы в жизни появилось что-то новое, нужно избавиться от старого и ненужного.

Стрижка, сделанная в этот день, поможет избавиться от неудач и улучшить жизнь. Окрашивая волосы, отдайте предпочтение природным красителям.

В саду и огороде можно собирать урожай, удалять ненужные ветви, формировать крону деревьев.

3 августа — 2−3-й лунные дни, растущая Луна в знаке Девы

Успешными будут любые банковские операции и купля-продажа недвижимости. Можно учиться и повышать квалификацию. Могут обостриться старые конфликты — преимущественно с близкими людьми.

В парикмахерской можно стричься (волосы будут расти быстрее) и делать завивку (она дольше сохранит «товарный» вид).

В саду и огороде можно обрезать и поливать растения и вносить минеральные удобрения.

4 августа — 3−4-й лунные дни, растущая Луна в знаке Девы

Хорошо пойдут дела, требующие вдумчивого и скрупулезного подхода. Не стоит рисковать, вряд ли в результате вы будете пить шампанское. Можно встречаться с друзьями, гулять, устраивать вечеринки и посиделки в кафе.

Противопоказаны любые эксперименты с волосами — стрижка и окраска химическими красителями могут сказаться на них не самым лучшим образом.

В саду и огороде рекомендуется обрезка и полив растений, а также внесение минеральных удобрений.

5−6 августа — 4−6-й лунные дни, растущая Луна в знаке Весов

Не стоит начинать новые дела, нужно довести до ума те, которые были начаты раньше. Возникнут трудности в принятии решений, преодолеть которые можно будет усилием воли. Подписывать важные документы о сотрудничестве можно только в случае отсутствия каких-либо разногласий с партнерами. Это также хорошее время для отдыха после напряженной работы. Выбирая между доводами рассудка и интуицией, остановитесь на последней — внутренний голос вас не подведет.

6 августа можно назначать свидания и ходить на них, если пригласили вас.

В парикмахерской рекомендуется делать оздоровительные процедуры для волос — маски, обертывания и ополаскивание отварами лечебных трав. Не стоит кардинально менять цвет волос — скорее всего, он вам не пойдет.

В саду и огороде можно убирать корнеплоды на хранение и заготавливать лекарственные травы.

7 августа — 6−7-й лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Звезды утверждают: вы готовы к серьезной мыслительной деятельности и ответственной работе. Идеальный день работников умственного труда, им все будет удаваться легко и без проблем.

В парикмахерской стоит отдать предпочтение классической стрижке и строгой прическе, а вот от окрашивания волос нужно отказаться.

В саду и огороде рекомендуется вносить минеральные удобрения.

8 августа — 7−8-й лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Можно смело приступать к реализации проектов, к которым вы давно готовились, но по какой-то причине считали, что их время еще не пришло — ваш успех будет расти вместе с ростом Луны. Любые переговоры — включая просьбы к начальству о повышении зарплаты — обещают быть успешными.

Новый цвет волос добавит вам соблазнительности и сексуальности.

В саду и огороде можно поливать растения и подкармливать их удобрениями — как минеральными, так и органическими.

9 августа — 8−9-й лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Можно решать любые вопросы правового и бюрократического характера — все пройдет без осложнений, а вот в общении с окружающими могут возникнуть проблемы. Можно отправляться в командировки и путешествия.

Срезанные в этот день волосы отрастут очень быстро, так что от стрижки, если вы хотите надолго сохранить ее форму, лучше отказаться. Не стоит и красить волосы — краска либо быстро смоется, либо результат процедуры вам категорически не понравится.

В саду и огороде можно собирать овощи для хранения, а также замораживать и консервировать урожай.

10 августа — 9−10-й лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Хорошо пойдут дела, требующие усидчивости и скрупулезности. Рекомендуется довести до ума начатые проекты, которые по какой-то причине — объективного или субъективного характера — были приостановлены.

Велика вероятность столкновения с обманом — не стоит верить на слово незнакомым людям, да и слова знакомых нужно подвергать анализу. Нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим — их реакция может вам не понравиться.

Стричься в этот день не стоит — волосы очень быстро отрастут, и их сложно будет уложить. Красить волосы лучше натуральными красителями — они не только тонируют локоны, но и окажут на них благотворное воздействие.

В саду и огороде можно бороться с вредителями.

11 августа — 10−11-й лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для любви и творчества. Любые события, даже если на первый взгляд они покажутся вам неприятными, со временем приведут к благоприятным результатам, в полном соответствии с поговоркой «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Стрижка в этот день пойдет на пользу — волосы станут гуще и перестанут выпадать. Удачным будет и окрашивание волос, даже если вы выберете радикальный, не характерный для вас цвет.

Хорошее время для встреч с друзьями. Можно заниматься спортом, начинать курс тренировок и находиться на солнце, напитываясь витамином D.

В саду и огороде можно обрезать и прививать растения, а также бороться с их болезнями и вредителями.

12 августа — 11−12-й лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

Можно приступать к воплощению в жизнь самых сложных проектов — почти на сто процентов они окажутся успешными. В плане финансов все будет обстоять не самым лучшим образом: возможны убытки и несвоевременные платежи. Договоренности, достигнутые в этот день, не будут долговечными. Можно отправляться в дальнее — вплоть до кругосветного — путешествие, оно будет удачным во всех отношениях.

Можно делать химическую завивку и закрашивать седину.

Хорошее время для заготовки овощей и фруктов на зиму.

13 августа — 12−13 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

В профессиональной сфере на удачу смогут рассчитывать преимущественно те, кто с энтузиазмом приступит к реализации новых проектов. На работе возможны конфликты с сотрудниками и начальством, зато в личной жизни будет царить полная идиллия. Благотворительность и милостыня приветствуются — со временем вам отплатят добром за добро. Потраченная в фитнес-зале энергия не только подарит удовольствие, но и быстро восстановится.

Можно красить волосы при помощи естественных красителей (хна и басма) и делать химическую завивку.

Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.

14 августа — 13−14-й лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Можно заниматься любой деятельностью — как умственной, так и физической, договариваться о сотрудничестве и заключать сделки. Чтобы в будущем не наступать на одни и те же грабли, рекомендуется провести работу над ошибками. Можно покупать и продавать недвижимость, заниматься общественной и политической деятельностью. Хороший результат дадут физические нагрузки. Можно переезжать и переходить на новую работу.

Благоприятный день для экспериментов с внешностью — например, экстравагантной стрижки или окрашивания волос в «радикальный черный цвет».

В саду и огороде рекомендуется работать с землей — пахать, рыхлить и окучивать.

15 августа — 14−15-й лунные дни, полнолуние в знаке Водолея

Если у вас есть новые интересные предложения, смело озвучивайте их начальству — скорее всего, они будут приняты. Однако сразу же приступать к его реализации не стоит — это может закончиться провалом. Прекрасное время для демонстрации организаторских способностей — любое мероприятие, к которому вы приложили руку, пройдет на ура. Рекомендуется совершенствоваться в профессии и получать новые знания. Можно продавать и покупать недвижимость. Могут напомнить о себе хронические заболевания. Не стоит проводить хирургические операции — полнокровие внутренних органов может стать причиной кровотечения.

Подходящее время для смелой стрижки и окрашивания волос в неожиданный цвет.

Можно убирать урожай корнеплодов — особое внимание стоит уделить картофелю.

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