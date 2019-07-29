Украина

Работник «военной прокуратуры ДНР» Сергей Лукьяненко на днях бежал с оккупированной территории Донбасса. За несколько месяцев до побега он стал сотрудничать с СБУ, воспользовавшись программой СБУ «Тебя ждут дома». С собой он привез ценные доказательства военной агрессии России против Украины. В итоге уголовное производство в отношении него в Украине закрыто. Сейчас мужчина занимается решением бытовых проблем: его дом, пустовавший пять лет, обокрали.

Бежать Сергею Лукьяненко пришлось вместе со всей своей семьей спонтанно — незадолго до запланированного перемещения на мирную территорию он оказался на грани провала.

«У меня без объяснений отняли табельное оружие», — рассказал двойной агент корреспонденту программы «Факты недели» на телеканале ICTV (в сюжете с 44-й минуты).

Выехать из ОРДО через линию разграничения, конечно, было невозможно, бежали через территорию России. Когда ехали в Россию, выручило удостоверение сотрудника «военной прокуратуры ДНР», когда пересекали границу Украины — паспорт гражданина Украины. Сотрудников ФСБ, разумеется, насторожило то, что сотрудник военного ведомства фейковой республики следует на контролируемую законной властью территорию Украины, где ему грозит до 15 лет лишения свободы. И они устроили ему трехчасовой допрос. Тогда Сергей достал паспорт гражданина Украины и потребовал присутствия украинского консула. Ему не смогли отказать.

Мужчина — родом из Константиновки Донецкой области. В 2014 году выехал на заработки в Калугу (РФ), а затем переехал в оккупированный Донецк, где знакомый перебежчик, экс-депутат из Константиновского горсовета Валерий Ходырев (работающий в «военной прокуратуре ДНР») взял его на работу в ведомство «республики». Лукьяненко отметил, что «управление внутренней безопасности», где он работал, возглавлял россиянин, который в 2014 году руководил захватом здания прокуратуры Донецка: кадровый российский офицер Щедрина Дмитрий Васильевич, генерал-майор.

Сергей работал оперативником, в его обязанности входили аресты, обыски, конвоирование заключенных. Благодаря этому ему удалось узнать о судьбе пленных, нахождение которых в застенках ОРДО террористы упорно не признавали, отметили в пресс-службе СБУ.

«Есть около десяти человек украинских военнослужащих, они считаются Украиной без вести пропавшими, но ребята не пропали, они находятся на гауптвахте 8 816», — уточнил Лукьяненко, отметив на карте особняк, в котором оккупанты устроили очередную тюрьму.

Лукьяненко, в частности, присутствовал на допросах «киборга» Богдана Пантюшенко, позывной «Броня», воевавшего за донецкий аэропорт. Более четырех лет террористы пытаются выбить из «Брони» признание в том, что «он убивал мирных жителей», но, по сведениям экс-конвоира, «киборг» не сдается. Лукьяненко рассказал, что пленные как-то пытались спровоцировать в здании взрыв котла, чтобы устроить побег. Но, увы, охрана пожар заметила и потушила. «Из батарей слили воду, хотели, чтобы разорвало котел, но не вышло», — говорит бывший конвоир.

По словам Лукьяненко, он стал сотрудничать с СБУ, потому что очень быстро разочаровался в «русском мире» и понял, что перспективы пребывания в ОРДО для него и его семьи абсолютно безрадостны. «Люди там просто выживают», — объяснил двойной агент свое решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинским спецслужбам также удалось завербовать командира женского танкового экипажа боевиков «ДНР».

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