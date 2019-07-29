Огромная ящерица целиком проглотила живую обезьяну: шокирующее видео

Мир

В воскресенье, 28 июля, в интернете появилось шокирующее видео, как комодский варан расправляется с большой обезьяной. Гигантская ящерица живьем проглотила бедного примата! Шесть глотательных движений, и прием пищи был завершен.

Видео снято в Индонезии на острове Комодо, единственном месте на Земле, где водятся эти огромные ящерицы. Местные жители называют их драконами и верят, что между людьми и этими варанами существует некая духовная связь.

Взрослые особи комодских варанов достигают в длину более 3 метров и весят не менее 130 килограммов. Такой дракон способен убить животное, в 10−15 раз превышающее его по весу. У ящерицы очень острые зубы. Она быстро передвигается (до 25 километров в час). Кроме того, слюна комодского варана ядовита. Она содержит примерно 50 видов болезнетворных бактерий. Попадая в рану, слюна отравляет кровь жертвы, что обычно приводит к летальному исходу.

В основном комодские драконы охотятся на других животных. Тех, что поменьше, проглатывают целиком, как это произошло с обезьяной на видео. Крупным животным сначала подрезают зубами сухожилия на лапах, а затем добивают ядовитой слюной.

Известны также случаи нападения этих смертельно опасных хищников на людей. Последний такой инцидент произошел на Комодо в 2009 году. Мужчина свалился с дерева и стал добычей двух драконов.

Комодские вараны притягивают иностранных туристов как магнит. Многие люди отказываются верить, что эти ящерицы действительно существуют, и хотят убедиться в этом лично. Это приносит Индонезии неплохой доход. Однако местный губернатор считает, что туризм на Комодо организован неправильно. Остров с его уникальными обитателями слишком доступен, говорит Виктор Бунгтилу Лаискодат.

Губернатор направил в столицу Индонезии Джакарту свой план реорганизации туризма. Он предлагает в 2020 году закрыть остров для посещений на год. За это время выселить с Комодо всех местных жителей. Это необходимо для того, чтобы превратить остров с драконами в место посещения для богачей. Лаискодат хочет продавать право визита на Комодо, скажем, за 1 000 долларов в год. Для зажиточных туристов это недорого. Если остров захотят посетить хотя бы 50 тысяч человек, то это принесет в бюджет 50 миллионов долларов за год.

Идею губернатора поддерживают экологи и биологи. Они уверены, что на данный момент на остров приезжает слишком много туристов. Это опасно как для людей, так и для местной фауны, в том числе для гигантских варанов.

Местные жители возмущены планами Лаискодата. Они умоляют власти страны отказаться от этой идеи. Люди подчеркивают, что давно уже живут только за счет туристов. Рыбной ловлей не занимаются, охотой — тем более. И они не хотят покидать остров, на котором родились и выросли.

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