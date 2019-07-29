Новые тренды в маникюре: неоновый апельсин, крупные блестки и волна (фото)

Стиль жизни

Лето в разгаре. Все больше людей отправляются на отдых, но и те, кто остался в городе, наслаждаются красотой каждого дня. Яркое солнце диктует моду на все — в том числе на маникюр. Сегодня он очень жизнерадостный. Первые позиции занимают яркие цвета, в декоре ценятся эффектные детали. Правда, чтобы стильно все это сочетать, нужно быть в курсе новых трендов. Без них никуда! А с ними — и на работу, и на отдых, и на праздник. О новых трендах в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии, многократный призер международных чемпионатов по нейл-арту Диана Ипиеску.

— Фаворит сезона — оттенок неоновый апельсин, — говорит Диана Ипиеску. — Это очень красиво! Девушкам нравятся летом и другие неоновые оттенки, но этот вне конкуренции. Очень красиво декорирование таких ногтей стразами. Но камешков не должно быть много. А как эффектно в этом цвете омбре, особенно беби-бумер. Добавьте популярный спайдер-декор и крошечные бантики — и вы получите современный, утонченный и очень практичный дизайн.

Фаворит лета – оттенок неоновый апельсин

— С какими оттенками гармонично сочетается неоновый апельсин?

— Оранжевый отлично смотрится с белым, желтым, зеленым и фиолетовым. И, конечно, он очень эффектен в моноварианте. Его оттенки могут варьироваться от светлых до более насыщенных.

Неоновый апельсин эффектен и в технике «беби-бумер». Добавьте популярный спайдер-декор и бантики -- и вы получите современный, очень практичный дизайн

— Многие девушки признаются, что не могут решиться на неоновые оттенки. Им кажется, что они слишком яркие. Как преодолеть нерешительность?

— Мой совет: попробуйте внести неон в детали дизайна. Например, эффектно смотрятся неоновые розовые и фиолетовые цветы на ногтях с матовым покрытием. Лучше экспериментировать, конечно, в отпуске. Попробуйте что-то необычное. Решитесь на то, что нравится. Возможно, это станет элементом вашего стиля.

— Один из трендов лета — морской дизайн. Тем не менее оригинальных идей в интернете не так много.

— Сине-белая гамма будет нескучно смотреться в сочетании с насыщенным розовым цветом. Один ноготь пусть будет синим, второй — белым, третий — розовым. Два могут быть полосатыми. В качестве декора можно использовать миниатюрную морскую звезду или золотистый якорь.

— Еще один красивый дизайн — волна. Он ассоциируется с морской пучиной.



— Да, это так. Лучше всего делать волнистый дизайн в синем, голубом и бирюзовом тонах. Он хорошо сочетается с блестками. Также его можно дополнить нарисованными ракушками. Очень красиво смотрится волнистый дизайн на слегка удлиненных ногтях.

Еще один красивый дизайн – волна. Лучше всего делать волнистый дизайн в синем, голубом и бирюзовом тонах

— Там, где море, там и солнце.

— Конечно, поэтому еще один модный дизайн — желтые ногти, дополненные крупными блестками. Такие блестки могут сочетаться с любым цветом!

— Они смотрятся как разноцветные конфетти. Особенно красиво, мне кажется, будут переливаться на солнце.

— Однако декорировать им все ногти не стоит. Достаточно сделать акцент на одном ногте руки.

— Еще один вариант — радужный.

— Он многим нравится. Каждый ноготь имеет свой оттенок. Это истинно летний дизайн. Для отдыха он просто идеален.

Радужный маникюр жизнерадостный и эффектный

— А что посоветуете любительницам неброского дизайна?

— Нюдовые оттенки с блеском — прекрасный вариант для лета. Дополните дизайн крошечными цветами — и вы будете элегантны и стильны. Впрочем, нюд всегда будет одним из лучших цветов для любого сезона. Также комбинируйте классический французский маникюр и цветы. Френч и спайдер-дизайн — тоже хороший тандем.

Летом актуален морской дизайн

— Может ли дизайн ногтей на ногах быть столь же креативным, как на руках?

— Разумеется. Однако если у вас очень эффектный маникюр, педикюр может быть нейтральным. И, конечно, наоборот. Но все же решение за вами.

— Красив ли будет дизайн ногтей в стилистике купального костюма?

— Почему бы не попробовать? На ногтях можно повторить не только цвет купальника, но и воспроизвести рисунок. Летний отдых — лучшее время для самовыражения.

— Лето — пора свадеб. Невесты сегодня хотят, чтобы их наряд был уникальным. А какой дизайн ногтей им посоветуете?

— Белый беби-бумер, кружевные узоры, дизайн со стразами. Хорошо будет смотреться и классический французский маникюр в сочетании с кружевным дизайном или спайдер-дизайном. Крупные блестки, 3d или 4d дизайн — все это может быть уместно.

— Диана, а какой у вас любимый летний дизайн ногтей?

— Люблю красочный маникюр. Ну, и, конечно, обожаю пастельные тона. Мне нравится постоянно экспериментировать. Сегодня я создаю на ногтях абстракции и дополняю их фольгой, завтра буду делать бирюзовую волну или лимонно-мятный «коктейль» на ногтях. Важно правильно комбинировать оттенки. Например, с мятным цветом лучше сочетать не ярко-желтый цвет, а холодный оттенок желтого. А солнечно-желтый идеален для беби-бумера.

Диана Ипиеску: «Пусть красивый маникюр радует вас каждый день»

— Считается, что лето — лучшее время, чтобы привести кожу рук и ногти в порядок. Как это сделать?

— Оливковое масло — надежный в этом деле помощник. Для кожи рук можно использовать и детское масло, нанося его на еще слегка влажную ее поверхность. Важно относиться к рукам бережно. Избегайте контакта с агрессивными чистящими средствами. Относитесь к коже рук так же, как к коже лица. Что касается ногтей, не используйте их в хозяйственных целях, как инструменты. Помните: повредить ноготь можно за секунду, а отрастить здоровый не так уж просто. Это может быть довольно длительный процесс.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Пусть красивый маникюр радует вас каждый день. Пусть окружающие вас люди восхищаются вами и дарят положительные эмоции, которые так важны. Дарите и вы радость родным и близким. Особенного и счастливого лета вам!

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Фото из альбома Дианы Ипиеску

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