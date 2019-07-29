Криминальные разборки и распад: России предрекли незавидное будущее

Мир

Россия в последнее время «выпала» из общемировой системы ценностей по многим вопросам. Впереди ее ожидает мрачное будущее. Санкции очень сильно влияют на экономику и в конце-концов приближают ее упадок. В связи с эти усилится борьба за финансовые потоки и сферы влияния. Все это приведет к распаду государства. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал военный обозреватель Юрий Карин.

Эксперт считает, что РФ «скатилась до уровня гопника из подворотни».

«Бравада кремлевских царьков для поднятия собственного рейтинга формата „какие мы крутые, что распирает от гордости за страну“, как показывает история того же СССР, заканчивается горьким похмельем», — отмечает Карин.

По его словам, экономика России на самом деле уже трещит по швам.

«Пока, грабя собственных граждан в рамках концепции „люди — новая нефть“, Кремлю кое-как удается залатывать дыры», — уточняет он.

По мнению Карина, Запад не давит на Россию, он старается «привести в чувство» ее руководство и вернуть страну в международное правовое поле ее вернуть.

Напомним, страны ЕС продлили секторальные и «крымские» санкции против России. Ограничения за незаконную аннексию Крыма и Севастополя будут действовать до 23 июня 2020 года. В рамках этих санкций представители ЕС не могут покупать продукцию в Крыму, инвестировать в недвижимость и в промышленность на полуострове. Кроме санкций для экономики, Евросоюз ввел персональные санкции для 170 граждан и 44 компаний, связанных с РФ.

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