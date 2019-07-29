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Происшествия

Мошенники потеряли миллионы: в Одессе изъяли огромную партию левых сигарет (фото)

18:05 29 июля 2019 2
левые сигареты
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Масштабное кустарное производство сигарет пресекли в Одессе пограничники вместе с сотрудниками николаевской фискальной службы и прокуратурой. Как сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, правоохранители установили, что группа злоумышленников на территории Одесской области занимается незаконным накоплением, хранением и сбытом подакцизных товаров. Ранее в Одессе сожгли контрабандные сигареты на 13 миллионов гривен.

Накануне объединенная группа правоохранителей провела семь санкционированных обысков: в «точках» хранения товара, по месту жительства фигурантов и в автомобилях, которыми товар доставляли в разные регионы страны.

В общей сложности обнаружели более 170 тыс. пачек сигарет иностранного производства, свыше 4 тонн табака в гранулах, а также бухгалтерию, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Как уточнили в прокуратуре, в Одессе функционировало подпольное производство сигарет. Кроме того, злоумышленники осуществляли ввоз импортных сигарет вне таможенного контроля.

Как выяснилось, часть изъятой продукции была изготовлена в подпольном цехе и оклеена поддельными марками акцизного налога, а другая часть, без акцизных марок, — незаконно ввезена в Украину из Молдовы, Беларуси и стран Ближнего Востока.

Стоимость конфискованных сигарет — порядка 5 млн гривен, а 4,3 тонны табака — более 800 тыс. гривен. Табак подпольные дельцы использовали в качестве сырья при кустарном производстве сигарет.

Изъятые товарно-материальные ценности правоохранители передали на ответственное хранение.

Ранее в Николаеве делали «водку», «бренди» и «коньяк», разбавляя спирт технической водой.

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