- 18:05 Мошенники потеряли миллионы: в Одессе изъяли огромную партию левых сигарет
- 17:49 Горбатюк и Генпрокуратура живут по разным законам — адвокат об обысках в Окружном админсуде
- 17:34 Машины буквально плывут: появились фото ужасающего потопа после ливня в Киеве
- 17:29 Судебные споры с компаниями "Дарница и "Здоровье" за ТМ "Корвалол" — идентичны, — эксперт
- 17:17 Пытался перебежать железнодорожные пути: в Киеве поезд насмерть сбил мужчину
- 16:57 Криминальные разборки и распад: России предрекли незавидное будущее
- 16:56 25-й член экипажа: Украина вернула захваченную Россией собаку пленных украинских моряков
- 16:35 Из-за ремонта в Киеве изменят маршруты движения ряда трамваев и троллейбуса
- 16:20 Стало известно, кого Зеленский может отправить послом в США
- 16:15 У Близнецов наступает период для новых дел, а Скорпиона ждет дополнительный доход: гороскоп на неделю
- 16:07 Иммигрант из Африки умышленно толкнул 8-летнего мальчика под поезд
- 15:55 Киев накрыл мощный ураган: в сети показали видео
Мошенники потеряли миллионы: в Одессе изъяли огромную партию левых сигарет (фото)
Масштабное кустарное производство сигарет пресекли в Одессе пограничники вместе с сотрудниками николаевской фискальной службы и прокуратурой. Как сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, правоохранители установили, что группа злоумышленников на территории Одесской области занимается незаконным накоплением, хранением и сбытом подакцизных товаров. Ранее в Одессе сожгли контрабандные сигареты на 13 миллионов гривен.
Накануне объединенная группа правоохранителей провела семь санкционированных обысков: в «точках» хранения товара, по месту жительства фигурантов и в автомобилях, которыми товар доставляли в разные регионы страны.
В общей сложности обнаружели более 170 тыс. пачек сигарет иностранного производства, свыше 4 тонн табака в гранулах, а также бухгалтерию, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.
Как уточнили в прокуратуре, в Одессе функционировало подпольное производство сигарет. Кроме того, злоумышленники осуществляли ввоз импортных сигарет вне таможенного контроля.
Как выяснилось, часть изъятой продукции была изготовлена в подпольном цехе и оклеена поддельными марками акцизного налога, а другая часть, без акцизных марок, — незаконно ввезена в Украину из Молдовы, Беларуси и стран Ближнего Востока.
Стоимость конфискованных сигарет — порядка 5 млн гривен, а 4,3 тонны табака — более 800 тыс. гривен. Табак подпольные дельцы использовали в качестве сырья при кустарном производстве сигарет.
Изъятые товарно-материальные ценности правоохранители передали на ответственное хранение.
Ранее в Николаеве делали «водку», «бренди» и «коньяк», разбавляя спирт технической водой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.