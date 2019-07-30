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Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса
Находящийся сейчас на борту Международной космической станции (МКС) астронавт NASA Ник Хейг (Tyler Nicklaus «Nick» Hague) поделился с пользователями сети впечатляющими снимками Земли, сделанными им из космоса.
«Надеюсь, у всех на Земле замечательный день! Наша планета — красавица», — написал он.
На снимках видна поверхность Земли, горы и города, прикрытые завораживающей дымкой облаков.
Читатели страницы Ника согласились с тем, что наша планета выглядит просто великолепно из иллюминатора космического корабля, и астронавтам можно по-хорошему позавидовать в том, что они смогли осуществить свои детские мечты о покорении космоса и отправиться на орбиту.
«Наша планета действительно удивительна! Люди должны сделать все возможное, чтобы сохранить эту красоту!», «Спасибо, что поделились этими фотографиями с нами!», «Я верю, что наша планета — самая красивая планета во Вселенной, спасибо за прекрасную картинку», «Действительно потрясающе», «Иногда, когда я вижу такие картины, я бы хотела быть в космосе, чтобы забыть все свои проблемы», «Спасибо космонавт!», — пишут они.
Напомним, что Хейг пробудет на МКС до октября текущего года, за это время он должен совершить несколько выходов в открытый космос, поэтому не исключено, что астронавт поделится с читателями новыми фото нашей планеты, а также других космических тел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в космическом агентстве NASA предложили всем почувствовать себя астронавтом и сделать красочные селфи в виртуальном скафандре на фоне звезд. При содействии NASAразработано приложение для мобильных устройств, позволяющее создавать правильные космические селфи. В качестве фона в NASA Selfies используется подборка фото, полученных при помощи космического телескопа «Спитцер». В галерее на данный момент около 30 снимков. Представлены самые живописные места в космосе, в том числе центр галактики Млечный Путь и Туманность Ориона. В будущем разработчики обещают добавить еще больше красочных изображений, полученных во время исследовательских космических миссий.
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