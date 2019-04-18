NASA запустило к МКС "украинскую" ракету (фото, видео)

Наука и технологии

В штате Вирджиния (США) произведен успешный запуск ракеты-носителя Antares, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. Ранее сообщалось, что запуск первой частной украинско-американской космической ракеты запланирован на декабрь 2019 года.

В создании ракеты-носителя принимали участие и украинские специалисты. Так, основную конструкцию первой ступени разработали в конструкторском бюро «Южное», а в изготовлении принимали участие несколько предприятий: ГП ПО ЮМЗ, «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и другие.

Как сообщают в КБ «Южное», грузовой корабль должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг груза по заказу NASA — провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие. Стыковка Cygnus с МКС запланирован на пятницу, 19 апреля.

«Подготовка Antares к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ «Южное», — говорится в сообщении.

3−2-1… and we have LIFTOFF! @NorthropGrumman's Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5u pic.twitter.com/cAvUjttzru — NASA (@NASA) 17 апреля 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжается работа над проектом по строительству космодрома, который реализует компания Space Logistics Ukraine.

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