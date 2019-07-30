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Мир

Трагедия на Дунае: суд в Будапеште арестовал украинского капитана, потопившего прогулочный катер

8:08 30 июля 2019 54
спасательная операция на Дунае
Инф. «ФАКТОВ»

Верховный суд Венгрии взял под под стражу украинца Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, которое столкнулось с прогулочным катером Hableány («Русалка»), в результате чего погибли 28 человек, в основном, туристы из Южной Кореи.

Как сообщает «Радио Свобода», украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

В свою очередь, интернет-портал Police. hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить одессита под залог в 15 млн форинтов (более 50 тысяч долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

Напомним, 29 мая на Дунае столкнулись большое круизное судно и малый прогулочный катер. От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Всего на борту катера было 35 человек (венгры — капитан и матрос, и 33 пассажира, граждане Южной Кореи). Спаслись лишь семеро. В ходе поисковых работ найдены тела 24 взрослых и 6-летнего ребенка. Один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.

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