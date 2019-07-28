30 июля 2019

Расскажу я вам сегодня, друзья мои, удивительную историю, почерпнутую мною из древних хроник, но странным образом созвучную временам нынешним. В середине лета 356 года до нашей эры в древнегреческом городе Эфес (сейчас это территория Турции) сгорел храм богини Артемиды.

По преданию, Артемида была сестрой Аполлона. Древние греки считали, что именно она заботилась обо всем, что живет на земле и растёт в лесу и поле. Она опекала диких зверей и стада домашнего скота. Она вызывала рост трав и деревьев. Она давала людям счастье в браке и благословляла их на рождение детей.

Храм, возведённый в её честь, поражал своими размерами. В ширину он равнялся 52 метрам. Длина достигала 105 метров, а высота каждой из 127 колонн, поддерживавших крышу храма, доходила до 18 метров! Не случайно ведь храм Артемиды причисляли к Семи чудесам Доевнего мира — наряду с Висячими садами Семирамиды, пирамидой Хеопса и Александрийским маяком.

И вот в одну из летних ночей этот потрясающий храм был сожжен дотла. Вскоре жителям города удалось найти и задержать поджигателя. Им оказался никчемный человечишка по имени Герострат. Не умея делать ничего полезного, он решил прославиться поджогом великого храма. И своего добился. Несмотря на строжайший запрет упоминать имя этого безумца в каких бы то ни было описаниях, нашелся все-таки историк Феопомп, рассказавший о преступлении Герострата и таким образом увековечивший имя разрушителя.

Совершенно невероятным выглядит такое совпадения. В ночь поджого храма в Эфесе в столице Македонии городе Пелле родился мальчик, в будущем ставший знаменитым полководцем и завоевателем Александром Великим (Македонским). И именно он через много лет выделил деньги на постройку на том же месте нового Чуда Света. Что и было сделано выдающимися архитекторами и зодчими. Новый храм Артемиды не уступал по размерам прежнему, но значительно превосходил его по богатству убранства и дороговизне материалов, применявшихся при строительстве. Внутри храм был украшен замечательными статуями работы Праксителя и рельефами Скопаса. Среди великолепных картин выделялась одна — с изображением самого Александра Македонского, подобно Зевсу, державшего в руке молнию. Автору портрета Апеллесу удалось создать оптический эффект, при котором всем казалось, что рука с молнией выступает прямо из полотна…

Прошли годы. В 263 году уже нашей эры святилище Артемиды было разграблено готами. Храм разрушился и остатки его были поглощены болотом, над которым когда-то его возвели. И только 150 лет назад, в 1869 году, английскому архитектору Джону Тертлу Вуду удалось обнаружить следы храма, как было сказано, «сожженного Геростратом». Заметьте, не построенного Александром Македонским, а сожженного Геростратом!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.