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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1970
Скульптор: Julio Fernández
Размер: Высота 28 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Расскажу я вам сегодня, друзья мои, удивительную историю, почерпнутую мною из древних хроник, но странным образом созвучную временам нынешним. В середине лета 356 года до нашей эры в древнегреческом городе Эфес (сейчас это территория Турции) сгорел храм богини Артемиды.
По преданию, Артемида была сестрой Аполлона. Древние греки считали, что именно она заботилась обо всем, что живет на земле и растёт в лесу и поле. Она опекала диких зверей и стада домашнего скота. Она вызывала рост трав и деревьев. Она давала людям счастье в браке и благословляла их на рождение детей.
Храм, возведённый в её честь, поражал своими размерами. В ширину он равнялся 52 метрам. Длина достигала 105 метров, а высота каждой из 127 колонн, поддерживавших крышу храма, доходила до 18 метров! Не случайно ведь храм Артемиды причисляли к Семи чудесам Доевнего мира — наряду с Висячими садами Семирамиды, пирамидой Хеопса и Александрийским маяком.
И вот в одну из летних ночей этот потрясающий храм был сожжен дотла. Вскоре жителям города удалось найти и задержать поджигателя. Им оказался никчемный человечишка по имени Герострат. Не умея делать ничего полезного, он решил прославиться поджогом великого храма. И своего добился. Несмотря на строжайший запрет упоминать имя этого безумца в каких бы то ни было описаниях, нашелся все-таки историк Феопомп, рассказавший о преступлении Герострата и таким образом увековечивший имя разрушителя.
Совершенно невероятным выглядит такое совпадения. В ночь поджого храма в Эфесе в столице Македонии городе Пелле родился мальчик, в будущем ставший знаменитым полководцем и завоевателем Александром Великим (Македонским). И именно он через много лет выделил деньги на постройку на том же месте нового Чуда Света. Что и было сделано выдающимися архитекторами и зодчими. Новый храм Артемиды не уступал по размерам прежнему, но значительно превосходил его по богатству убранства и дороговизне материалов, применявшихся при строительстве. Внутри храм был украшен замечательными статуями работы Праксителя и рельефами Скопаса. Среди великолепных картин выделялась одна — с изображением самого Александра Македонского, подобно Зевсу, державшего в руке молнию. Автору портрета Апеллесу удалось создать оптический эффект, при котором всем казалось, что рука с молнией выступает прямо из полотна…
Прошли годы. В 263 году уже нашей эры святилище Артемиды было разграблено готами. Храм разрушился и остатки его были поглощены болотом, над которым когда-то его возвели. И только 150 лет назад, в 1869 году, английскому архитектору Джону Тертлу Вуду удалось обнаружить следы храма, как было сказано, «сожженного Геростратом». Заметьте, не построенного Александром Македонским, а сожженного Геростратом!..
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...