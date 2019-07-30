Курсы доллара и евро в Украине вновь рухнули

Деньги

На отечественном валютном рынке произошел очередной обвал курсов доллара и евро. Всего за один день, с понедельника на вторник, доллар подешевел на 18 копеек, а евро — на 26 копеек. Во вторник, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,25 грн за доллар и 28,07 грн за евро. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 25,04 грн, а продают — по 25,34 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,83 грн, продажи — 28,29 грн. Ранее эксперты прогнозировали дальнейшее снижение курса доллара.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,5—1,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 25,82 грн до 25,44 грн (-1,5%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,650—25,675 до 25,220—25,250 (-1,7%). Средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизился с 25,65—25,94 до 25,20—25,49 (-1,7%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,1%.

Устойчивое укрепление гривни продолжается с пятницы, 19 июля, в канун голосования на выборах в Верховную Раду. Столь высокая стабильность гривни стала одним из факторов, который позволил НБУ сохранить в июле весьма благоприятный апрельский прогноз по инфляции. По мнению регулятора, инфляция к концу года снизится до 6,3%, а в начале следующего года достигнет целевого диапазона 4—6%. Ранее НБУ повысил прогноз ВВП на текущий год с 2,5% до 3%, а на 2020 год — с 2,9% до 3,2%.

На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю близко к 24,8 грн, а наличный доллар в банках — около 24,8—25,1 грн".

Весьма любопытно, что в сложившихся условиях Национальный банк Украины резко нарастил объемы покупки валюты на межбанке. Так, на прошлой неделе, с 22 по 26 июля, НБУ купил на межбанковском валютном рынке 261,2 млн долларов, хотя неделей ранее объем покупки составил всего 40 млн долларов. Правда, НБУ активно покупает валюту в течение всего первого полугодия, и сейчас общая сумма приобретенной валюты достигла 2,4 млрд долларов.

Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин прогнозировал, что в ближайшей перспективе национальная валюта продолжит укрепление — до 25,3 грн за доллар. По его мнению, ближайший психологический уровень — 25 грн за доллар, куда может стремиться курс гривни при сохранении активного притока валюты.



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