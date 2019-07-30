Бойню на фестивале чеснока в США устроил 19-летний расист (видео)

Мир

Во вторник, 30 июля, полиция штат Калифорния назвала имя того, кто устроил бойню на фестивале чеснока Gilroy Garlic Festival. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 28 июля в городе Гилрой были убиты три человека и ранены более десяти. Стрелок использовал полуавтоматическую винтовку. Полицейские застрелили его на месте.

Оказалось, что огонь по семьям с детьми открыл 19-летний Сантино Уильям Леган (на фото в заголовке). Он смог пронести огнестрельное оружие на фестиваль, перерезав проволочное заграждение со стороны бухты. Леган знал, что охрана тщательно проверяет всех посетителей, которые заходят через главный вход.

Сообщалось также, что у Легана был сообщник. Он находится в розыске. В настоящее время следователи пытаются установить личность этого человека, тщательно изучая компьютер Сантино. Его аккаунт в Instagram в настоящее время удален. Однако известно, что перед тем как отправиться убивать ни в чем не повинных людей, Леган разместил на своей страничке последний пост.

В нем Сантино привел выдержки из книги, которая была издана в Европе в конце XIX века. Она полна восхвалений в адрес арийской расы и оправдывает насилие в отношении евреев и прочих народов, которых представители высшей расы презирают. Известно, что эту книгу очень ценил Адольф Гитлер и всячески рекомендовал ее своим единомышленникам. Сейчас она входит в список литературы, которую лидеры неонацистов предлагают обязательно прочитать последователям этой идеологии.

Также Леган оставил такую запись: «Аууу время фестиваля чеснока. Иду разбираться с этим напичканным специями дерьмом».

Полиция установила, где расист приобрел оружие. Винтовку ему продали в оружейном магазине в Неваде. Владелец магазина выразил свои соболезнования семьям погибших. Это вызвало резкую критику в соцсетях. Пользователи пишут: «Можешь отправляться со своими соболезнованиями в ад! Разве у нас не обязательно быть 21-летним, чтобы купить оружие?»

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в числе застреленных Леганом был шестилетний мальчик. Его мать получила ранения в живот и ногу. Кроме малыша Стивена Ромеро расист убил также 13-летнюю девочку.

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