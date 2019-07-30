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Бойню на фестивале чеснока в США устроил 19-летний расист (видео)

11:44 30 июля 2019 170
Сантино Уильям Леган
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 30 июля, полиция штат Калифорния назвала имя того, кто устроил бойню на фестивале чеснока Gilroy Garlic Festival. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 28 июля в городе Гилрой были убиты три человека и ранены более десяти. Стрелок использовал полуавтоматическую винтовку. Полицейские застрелили его на месте.

Оказалось, что огонь по семьям с детьми открыл 19-летний Сантино Уильям Леган (на фото в заголовке). Он смог пронести огнестрельное оружие на фестиваль, перерезав проволочное заграждение со стороны бухты. Леган знал, что охрана тщательно проверяет всех посетителей, которые заходят через главный вход.

Сообщалось также, что у Легана был сообщник. Он находится в розыске. В настоящее время следователи пытаются установить личность этого человека, тщательно изучая компьютер Сантино. Его аккаунт в Instagram в настоящее время удален. Однако известно, что перед тем как отправиться убивать ни в чем не повинных людей, Леган разместил на своей страничке последний пост.

В нем Сантино привел выдержки из книги, которая была издана в Европе в конце XIX века. Она полна восхвалений в адрес арийской расы и оправдывает насилие в отношении евреев и прочих народов, которых представители высшей расы презирают. Известно, что эту книгу очень ценил Адольф Гитлер и всячески рекомендовал ее своим единомышленникам. Сейчас она входит в список литературы, которую лидеры неонацистов предлагают обязательно прочитать последователям этой идеологии.

Также Леган оставил такую запись: «Аууу время фестиваля чеснока. Иду разбираться с этим напичканным специями дерьмом».

Полиция установила, где расист приобрел оружие. Винтовку ему продали в оружейном магазине в Неваде. Владелец магазина выразил свои соболезнования семьям погибших. Это вызвало резкую критику в соцсетях. Пользователи пишут: «Можешь отправляться со своими соболезнованиями в ад! Разве у нас не обязательно быть 21-летним, чтобы купить оружие?»

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в числе застреленных Леганом был шестилетний мальчик. Его мать получила ранения в живот и ногу. Кроме малыша Стивена Ромеро расист убил также 13-летнюю девочку.

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