Шоу-бизнес

«Форсаж» без Вина Дизеля и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат выходят пять новых фильмов. Две киноленты претендуют на то, чтобы называться премьерой недели. Это американский блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу», на съемки которого было потрачено 200 миллионов долларов, и победитель Каннского международного кинофестиваля, корейский фильм «Паразиты». Поклонники европейского кинематографа получили возможность посмотреть новую работу одного из ведущих французских актеров Жана Дюжардена «Оленья кожа» и скандинавскую драму «Королева сердец». Желающих пощекотать себе нервы может заинтересовать американо-шведский фильм ужасов «Солнцестояние».

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (США, Universal Pictures, боевик, бюджет — 200 миллионов долларов) 16+

Серия фильмов «Форсаж» — самая прибыльная в истории американской киностудии Universal. Первый фильм вышел в прокат в 2001 году и собрал 207,3 миллиона долларов. Главные роли в картине исполнили Пол Уокер, Вин Дизель и Мишель Родригес. Во второй части (2003 год) Дизель и Родригес не снимались. Главная женская роль досталась Еве Мендес. Кассовые сборы составили 236,3 миллиона долларов. «Тройной форсаж: Токийский дрифт» появился в 2006 году и оказался неудачным. Он собрал 158,5 миллиона долларов в мировом прокате при затратах на съемки в размере 85 миллионов долларов. Поклонникам серии не понравилось, что в фильме отсутствовали полюбившиеся им персонажи. Студия учла критику.

«Форсаж 4» в 2009 году принес уже 363,2 миллиона долларов при том же бюджете, что и у третьей части. В проект вернулись Пол Уокер, Вин Дизель, Мишель Родригес. «Форсаж 5» оказался еще успешнее — 626,1 миллиона долларов в прокате. В фильме появились новые звезды — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Эльза Патаки. Universal решила не сбавлять обороты. «Форсаж 6» готовили с особой тщательностью. Он вышел в мае 2013 года. Четверка главных исполнителей полностью определилась — Уокер, Дизель, Джонсон, Родригес. Кассовые сборы составили 788,7 миллиона долларов.

Тут же начались съемки «Форсажа 7». Однако в ноябре 2013 года Пол Уокер трагически погиб в автомобильной катастрофе. Трагедия потрясла поклонников франшизы. Некоторые считали, что на этом съемки новых частей следует прекратить. И все же седьмая часть вышла в прокат. Премьера состоялась в апреле 2015 года. В картину вошли все сцены, в которых успел сняться Уокер. Сценарий переписали. Появились новые актеры — Джейсон Стэтэм, Курт Расселл. Но главные роли по-прежнему играли Дизель, Родригес, Джонсон. «Форсаж 7» собрал в мировом прокате 1 миллиард 516 миллионов долларов! Критики уверены, что такой успех картине обеспечила, как это цинично ни звучит, гибель Пола Уокера.

«Форсаж 8» вышел в апреле 2017 года. Звездный состав остался почти без изменений — Дизель, Джонсон, Родригес, Стэтэм, Расселл, Патаки. Добавились Скотт Иствуд и Шарлиз Терон. Эта часть тоже пробилась в элитный клуб фильмов, чьи сборы превысили миллиард долларов. Картина принесла Universal 1 миллиард 239 миллионов долларов. Однако во время съемок произошла ссора между Дизелем и Джонсоном. Они остались недовольны друг другом и категорически отказались сниматься вместе снова. Дуэйна поддержал Джейсон Стэтэм.

Руководство студии нашло остроумный выход из, казалось бы, патовой ситуации. Дизеля и часть актеров, которые снимались в проекте с самого начала, зрители увидят в «Форсаже 9». А «бунтарям» во главе с Джонсоном и Стэтэмом предложили сняться в так называемом спин-оффе. Фильм получил название «Форсаж: Хоббс и Шоу». Снял его режиссер Дэвид Литч («Дэдпул 2» и «Атомная блондинка»). Съемки проходили в Великобритании. Действие разворачивается преимущественно в Лондоне. Поэтому актерский состав усилили британскими кинозвездами — обладательницей премии «Оскар» Хелен Миррен («Королева») и Идрисом Эльбой (сериал «Лютер», фильмы «Мстители» и «Тор»). Также снялась в картине британская актриса Ванесса Кирби (сериал «Корона», фильмы «Эверест» и «Миссия: невыполнима — Фолаут»).

«Паразиты» (Южная Корея, Barunson E&A, черная комедия, бюджет — 13,2 миллиона долларов) 16+

Фильм режиссера Пон Чжун Хо произвел в мае фурор на 72-м Каннском международном кинофестивале, завоевав главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в доме богача, молодой человек находит весьма необычный способ решить проблемы своей семьи. Пон Чжун Хо в Каннах был признан лучшим режиссером. «Паразиты» также получили главный приз Международного кинофестиваля в Сиднее в июне.

«Оленья кожа» (Франция, Atelier de production, комедия, бюджет — 3,3 миллиона долларов) 16+

Фильм был представлен на Каннском международном кинофестивале в мае. Снял его режиссер Квентин Дюпье («Неправильные копы», «На посту!»). Главную роль исполнил обладатель премии «Оскар» Жан Дюжарден («Артист»). Он играет человека, который во чтобы-то ни стало хочет купить себе дизайнерскую куртку из оленьей кожи. Ради этого герой фильма готов пойти даже на преступления. В комедии также снялась Адель Анель («Неизвестная»).

«Королева сердец» (Дания — Швеция, Nordisk Film Production, драма, бюджет — 3 миллиона долларов) 16+

Главную роль в картине исполнила знаменитая датская актриса Трине Дюрхольм. В скандинавских странах она собрала за свою карьеру множество кинопремий. Украинским зрителям известна по фильмам «Королевский роман» и «Кто я». Режиссер Мей эль-Тухи рассказывает историю женщины, которая сделала блестящую юридическую карьеру. У нее прекрасная семья — муж, две дочери. Но ее жизнь меняется с появлением сына ее супруга от первого брака. Между молодым человеком и героиней вспыхивает роман, ради которого она готова рискнуть всем.

«Солнцестояние» (США — Швеция, A24, ужасы, бюджет — 9 миллионов долларов) 16+

Главная героиня фильма переживает глубокую душевную драму. Ее сестра убила их родителей и покончила с собой. После этой трагедии минул год, но девушка не может избавиться от страшных мыслей, преследующих ее. Вместе со своим бойфрендом и его приятелями она отправляется в Швецию, чтобы принять участие в древнем празднике солнцестояния. Оказывается, что местный языческий культ не так уж безобиден… Снял картину американский режиссер Ари Астер («Реинкарнация»). Главные роли исполнили британская актриса Флоренс Пью («Пассажир») и американский актер Джек Рейнор («Кин»). В США картина вышла в прокат 3 июля и собрала 28,5 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля (фото, видео).

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