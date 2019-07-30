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Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара объявили о помолвке (видео)
Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара объявили о своей помолвке. Они познакомились в 2013 году на съемках фильма «Она», который в итоге Национальный совет кинокритиков США признал лучшей картиной года. Феникс был номинирован на премию «Золотой глобус» за исполнение главной роли, но награда досталась Леонардо Ди Каприо («Волк с Уолл-стрит»).
Однако Хоакин не расстроился, потому что, как он теперь утверждает, тот год для него оказался счастливым — он встретил Руни. Фениксу 44 года. Он старше своей невесты на 10 лет, но разница в возраст его не смущает. Для обоих это будет первый брак. Мара ранее встречалась с режиссером Чарли Макдауэллом, сыном знаменитого актера Малколма Макауэлла и актрисы Мэри Стринберген. Их роман длился около шести лет.
У Феникса были длительные отношения с актрисой Лив Тайлер, дочерью известного американского рок-музыканта Стивена Тайлера и фотомодели Биби Бьюэлл. Когда начались съемки фильма «Она», Хоакин встречался с ди-джеем Элли Тейлз, а Руни еще жила с Чарли. Их дружеские отношения переросли в романтические в 2016 году. И вот теперь, спустя три года, Хоакин сделал предложение. Дату свадьбы кинозвезды пока не назначили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о помолвке известной актрисы Скарлетт Йоханссон.
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