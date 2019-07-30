Игра Fortnite сделала сразу нескольких подростков миллионерами (фото)

Мир

В Нью-Йорке состоялся первый в истории чемпионат мира по онлайн-игре Fortnite. Победителем стал 16-летний американец Кайл Гирсдорф. Он получил денежный приз в размере 3 миллионов долларов! Это больше, чем завоевали в финале Уимблдона в июле румынка Симона Халеп и серб Новак Джокович. Приз каждого из теннисных чемпионов составил 2 миллиона 983 тысячи долларов.

Кайл заявил журналистам: «Все, что я хочу — это новый стол для компьютера. И, может быть, столик для этого кубка».

Отец Гирсдорфа признал, что его сын играет в Fortnite по семь-восемь часов в сутки. «Но только после того, как сделает уроки и исполнит свои обязанности по дому», — добавил папа первого чемпиона.

Первый в истории чемпион мира по игре Fortnite 16-летний американец Кайл Гирсдорф

Второе место завоевал 15-летний британец Джейден Эшман. Подросток из Лондона получил 1,1 миллиона долларов. Он вытащил к журналистам свою мать и громко заявил ей: «Вот видишь, мама, я не трачу попусту время и не занимаюсь херней!». Лиза Доллман была вынуждена признаться, что всегда ругает сына за его увлечение видеоиграми. Однажды она не выдержала и выбросил их в мусор. Они тогда крепко поругались.

«А что мне оставалось делать? Джейден готов спать, есть, пить за компьютером! Он живет в виртуальном мире», — объяснила свое отношение к играм Лиза.

Джейден Эшман и его мама

Видеоигры онлайн с каждым годом приносят все большие доходы. Fortnite не исключение. В августе, например, в Шанхае стартует турнир по игре DOTA 2. Его призовой фонд превышает 30,2 миллиона долларов.

В Нью-Йорке все киберспортсмены, занявшие четвертое место и выше, стали долларовыми миллионерами.

Fortnite — одна из самых популярных онлайн-игр. В нее играют более 250 миллионов человек по всему миру. А игра появилась только два года назад. Участие в ней не бесплатное. В среднем каждый игрок вносит не менее 100 долларов. Можете себе представить, какие деньги там крутятся! У каждого из игроков свой аккаунт. Там фиксируются все достижения и результаты. Хакеры стремятся взломать эти аккаунты столь же часто, как, например, банковские счета.

Чемпионат мира по Fortnite проходил в несколько этапов. Сначала организаторы отбирали тех, кто должен был попасть в ограниченное число финалистов — всего 100 человек в индивидуальном турнире и 50 пар в групповом турнире! Отмечается, что возраст подавляющего большинства тех, кто попал в первую десятку, не превышает 16 лет.

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