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Спеццена на газ для Луганской ТЭС: названа причина
29 июля Луганская ТЭС перешла на сжигание газа. Причиной этого стало блокирование поставок угля со стороны РФ. Однако текущие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа. Ситуация в регионе остается напряженной. До возобновления поставок угля Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС. Об этом в комментарии «Урядовому курьеру» заявил директор департамента ЖКХ Луганской ОГА Виталий Сурай.
«Газ предоставляют по цене, которую установил Кабинет министров для промышленных потребителей. Это дороже предельной цены на электроэнергию. Но как долго сможет станция производить такую дорогую электроэнергию? Мы уже обратились к премьер-министру Украины с просьбой обсудить вопрос работы Луганской ТЭС на уровне Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и срочно рассмотреть и принять специальное решение. Мы предложили проект постановления по поводу возложения специальных обязательств на НАК „Нафтогаз Украины“ в части ценообразования для нашей станции на период сжигания газа как топлива до момента перехода на уголь антрацитовой группы», — заявил Сурай.
О проблемах с поставками антрацита власть Луганщины информировала правительство в течение июля.
«Квоты на поставку угля не согласовывает министерство экономического развития Российской Федерации с июня этого года. Ежемесячно это около 210—220 тыс. тонн», — сообщил Сурай
Как заявил глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.
По словам заместителя главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрия Саквы, текущие цены на электроэнергию не покрывают цену на газ.
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