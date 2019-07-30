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Для приготовления настоящего грузинского шашлыка нужны всего лишь два ингредиента (фото)

Грузия — страна-праздник. Она яркая и самобытная. Величественная первозданная природа, удивительно красивая архитектура… А грузинское гостеприимство не знает равных. Вино здесь льется рекой, а кухня вкусная и сытная. Добраться из Киева в Тбилиси можно всего за 2 часа 45 минут прямыми рейсами авиакомпании МАУ, которые осуществляются дважды в день. «ФАКТЫ» благодарят за организацию поездки Национальную администрацию туризма Грузии (GNTA), авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» и Центр развития туризма Украины.

Что посмотреть в Тбилиси

Тбилиси — город-сказка. Его старое название Тифлис многим известно по произведениям литературы. Здесь протекает знаменитая река Кура. И всюду горы, горы… «В Тбилиси есть особенная прелесть. На этот город звезды засмотрелись», — писал Евгений Евтушенко после посещения столицы Грузии. И с этим трудно не согласиться.

Тбилиси – город-сказка

— Визитной карточкой архитектурного стиля Тбилиси являются резные деревянные балкончики, — рассказывает гид Александр Гвелесиани. — Нередко они увиты виноградом. Часто же лоза поднимается по стенам дома. Многие балконы сооружены еще в позапрошлом веке и представляют собой настоящие шедевры. Еще одна примета архитектуры Тбилиси — витражные окна. Полюбоваться ими можно в Старом городе.

Визитной карточкой архитектурного стиля Тбилиси являются резные деревянные балкончики

Интересна и современная архитектура. Одна из ее жемчужин — пешеходный мост Мира через Куру, открытый в 2010 году. Металлическая конструкция, покрытая стеклом, создана итальянским архитектором Микеле де Лукки. Выглядит мост очень авангардно. Вечером на нем включаются более 50 тысяч диодных лампочек — и это потрясающе красиво! Правда, первоначально, по словам гида, не все жители столицы Грузии одобрили идею его сооружения. Но спустя время мост Мира стал достопримечательностью города — и этим все сказано.

Пешеходный мост Мира через Куру – одна из главных достопримечательностей столицы Грузии

Культовым местом является Театр марионеток Резо Габриадзе. Надпись на его фронтоне гласит: «Пусть слезы у нас будут только от резки лука». Резо Габриадзе — режиссер, сценарист, скульптор и художник, удостоенный многих международных наград. Миллионам телезрителей известны созданные им с Георгием Данелией фильмы «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза». Несколько лет назад Резо Габриадзе построил у театра башню с часами. Ежечасно из расписных дверей является златокрылый ангел и молоточком ударяет в колокол. А дважды в день — в полдень и в 19:00 прохожие могут посмотреть спектакль в башне — «Цикл жизни». Башня декорирована изразцами, которые Резо Габриадзе расписал собственноручно.

Культовым местом является Театр марионеток Резо Габриадзе. Очень необычна башня с часами

Еще одна достопримечательность грузинской столицы — канатная дорога к крепости Нарикал. Лицезреть из кабинки, которая вмещает до восьми человек, Старый город сверху — настоящее удовольствие.

И, конечно же, многие туристы стремятся посетить тбилисский рынок, который благоухает травами и специями. Шлейф этого аромата остается с вами надолго.

Что посмотреть в Грузии

Немало достопримечательностей и за пределами столицы. Монастыри, крепости, пещерные города — все это необыкновенно интересно.

Неизгладимое впечатление оставляет памятник всемирного наследия ЮНЕСКО — сооруженный в VII веке монастырь Джвари близ одного из самых древних городов Грузии Мцхеты. Именно этот монастырь описан Михаилом Лермонтовым в его знаменитой поэме «Мцыри»:

«Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь».

Место слияния рек можно увидеть и сегодня. Древний храм Джвари открыт для посещения. У его входа сидит седовласый монах, словно сошедший со страниц поэмы Лермонтова.

Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – сооруженный в VII веке монастырь Джвари. Он описан Михаилом Лермонтовым в его знаменитой поэме «Мцыри»

Не менее интересно посетить современные монастыри. И вот мы отправляемся в один из них. Монахини радушно принимают нас, рассказывают о своей жизни и угощают в знойный день холодным кофе с пышной пеной, приготовленным по монастырскому рецепту, и сладким арбузом.

Взрослым и детям доставит истинное удовольствие посещение крепости Рабат в городе Ахалцихе на юге Грузии. Здесь каждый камень дышит историей.

Взрослым и детям доставит истинное удовольствие посещение крепости Рабат в городе Ахалцихе на юге Грузии

И, конечно, один из самых запоминающихся маршрутов — посещение пещерного монастырского комплекса Вардзиа. Помещения (в числе которых жилые кельи, трапезные, кладовые, часовни) уходят вглубь скалы на 50 метров и поднимаются на высоту в восемь (!) этажей. Сохранились потайные ходы, соединяющие помещения, и даже остатки водопровода. А как величественна в Вардзиа природа! Здесь приходят мысли о вечности.

Природа в Вардзиа потрясающе красива

Нужно отметить, что путешествия в самые отдаленные и труднодоступные места Грузии очень комфортны. Здесь хорошие дороги и современные автобусы. Практически каждый исторический объект оборудован современным информационным комплексом, где можно заказать услуги гида, приобрести сувениры, перекусить и выпить чашечку кофе.

Истинное наслаждение — и посещение города-курорта Боржоми, известного на весь мир своей целебной минеральной водой. Сегодня она экспортируется во многие страны. Но нет ничего лучше, чем оздоровиться на самом курорте. Особо любимым он стал у жителей Саудовской Аравии. Они приезжают в Боржоми отдохнуть семьями. И для этого здесь есть прекрасные возможности — роскошные отели с бассейнами, спа-центрами и прекрасными ресторанами. К слову, и климат здесь удивительно комфортный. Когда в других уголках Грузии жара, в Боржоми гораздо прохладней.

Что попробовать в Грузии

Грузинская кухня выше всяких похвал. Ее визитными карточками являются шашлык, хачапури и хинкали.

— Для приготовления настоящего грузинского шашлыка нужно всего лишь два ингредиента — мясо и соль, — говорит повар Звиад Меликидзе. - Мясо должно быть очень свежее, желательно свинина. Винный маринад мы не используем. Лучший тандем для мяса — репчатый лук. Среди соусов особенно популярны ткемали и аджика.

А среди традиционных закусок — пхали и грузинский салат из томатов и огурцов. Звиад Меликидзе поделился с «ФАКТАМИ» их рецептами.

Грузинский салат Порезать помидоры и огурцы (их можно не чистить — кожура придает особый вкус), добавить красный лук, петрушку, базилик и по желанию острый зеленый перец, посолить. Для заправки понадобятся домашнее подсолнечное масло, пара капель уксуса (или лимонного сока) и ореховая паста (измельченные в мясорубке грецкие орехи с добавлением хмели-сунели).

Пхали Пхали делаются из овощей (свеклы, моркови, капусты, баклажанов) или шпината с добавлением грецкого ореха. Подаются в виде небольших лепешек. Особенно вкусны баклажановые пхали. Баклажаны нужно поджарить и с грецким орехом пропустить через мясорубку. В полученную массу добавить уцхо-сунели, хмели -сунели, красный перец, кинзу и чеснок. Посолить по вкусу, дополнив капелькой уксуса. Намазать массу на слайсы баклажана и свернуть в виде рулетиков. И приятного аппетита!

Одна из самых популярных закусок в Грузии – ассорти из пхали

К слову, сегодня в Грузии очень популярно возрождать старинные рецепты. Есть рестораны, где можно попробовать блюда, которые готовились много веков назад. И вместе с тем грузинская кухня развивается. Креативные повара придумывают новые блюда, которые когда-то, возможно, станут классикой. А рестораторы создают заведения, которые по уровню не уступают мишленовским.

— Каждое утро мы закупаем для своих ресторанов свежие продукты высокого качества и в зависимости от их наличия формируем меню, — рассказывает известный ресторатор Зура Натрошвили, чьи заведения лидируют в европейских рейтингах. - А вино производим на крыше 8-этажного здания — собственное, домашнее. Гостям очень нравится янтарное.

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По словам ресторатора, в его заведениях любят экспериментировать. Например, недавно предложили гостям бурату с тутовым вареньем и земляникой. Гурманам нравится пробовать что-то новое. Люди в его рестораны приходят прежде всего за ощущениями.

Туристическим трендом 2019 года являются кулинарные мастер-классы. Если у вас есть желание, повара могут вас научить готовить хинкали или хачапури. А, например, известный грузинский ресторатор Шалва Каджаия лично проводит мастер-класс по приготовлению запеченной на камне в листьях каштана рыбы. Он очень любит свое дело, поэтому в его ресторане гостит немало знаменитостей. Был даже Джордж Буш.

Известный грузинский ресторатор Шалва Каджаия проводит мастер-класс по приготовлению запеченной на камне в листьях каштана рыбы

Отдельный разговор — грузинские вина. Даже мороженое в Грузии делают с добавлением киндзмараули и саперави. И очень гордятся тем, что их страну ученые называют родиной вина. Грузинские вина пьются легко и с удовольствием. Во многих ресторанах гостям предлагают дегустацию.

И, конечно, туристы стремятся привезти из Грузии бутылочку вина или чачи.

— А еще в качестве подарков родным и близким гости покупают чурчхелу, сулугуни, чай, картины современных художников, серебряные украшения с перегородчатой эмалью, — говорит гид Александр Гвелесиани. — К слову, двух одинаковых изделий вы никогда здесь не найдете. Все эксклюзивны, создаются в единственном экземпляре.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Грузии возобновляют хорошую традицию — встречать в аэропортах туристов вином.

«ФАКТЫ» также делились пятью легкими рецептами блюд из баклажанов от грузинского повара Дато Марджани.

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