Происшествия

Разнесло на части: в Крыму авто сорвалось с 10-метрового обрыва прямо на пляж (фото)

В поселке Николаевка в Симферопольском районе аннексированного Крыма произошло опасное ДТП с легковым автомобилем ВАЗ 2110. По неизвестной причине он слетел с трассы прямо на так называемый дикий пляж, где находились люди.

Информация об инциденте поступила местным спасателям рано утром 30 июля.

На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем — водителе авто. Его пришлось деблокировать из покореженного авто с помощью спецсредств. В настоящее время он госпитализирован.

Напомним, курортный сезон в Крыму-2019, который снова провалился, ознаменовался несколькими серьезными ЧП — на днях в оккупированном Севастополе погиб дельфин, с которым туристы из РФ устроили жестокую «селфи-сессию».

Фото 3652.ru

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