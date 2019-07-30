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Разнесло на части: в Крыму авто сорвалось с 10-метрового обрыва прямо на пляж (фото)
В поселке Николаевка в Симферопольском районе аннексированного Крыма произошло опасное ДТП с легковым автомобилем ВАЗ 2110. По неизвестной причине он слетел с трассы прямо на так называемый дикий пляж, где находились люди.
Информация об инциденте поступила местным спасателям рано утром 30 июля.
На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем — водителе авто. Его пришлось деблокировать из покореженного авто с помощью спецсредств. В настоящее время он госпитализирован.
Напомним, курортный сезон в Крыму-2019, который снова провалился, ознаменовался несколькими серьезными ЧП — на днях в оккупированном Севастополе погиб дельфин, с которым туристы из РФ устроили жестокую «селфи-сессию».
Фото 3652.ru
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