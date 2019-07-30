Любители пиратской наживы сами становятся жертвами пиратов

Наука и технологии

В начале недели сайт torrentfreak.com сообщил, что пользователей популярной ветки пиратских новостей Reddit/r/piracy атаковали боты. Ветка насчитывает 402 тысячи подписчиков, интересующихся последними новостями воровства контента и его такими привлекательными возможностями. Эти пользователи, по самой своей природе, падки на все бесплатное. Не удивительно, что мошенники предлагают им как раз это.

В выходные любители шары стали сообщать о получении непрошеных прямых сообщений с выгодными предложениями. Все, что им предлагалось сделать, — это скачать бесплатное ПО под названием PremiumGet. Взамен пользователи могли получить бесплатные премиум-аккаунты в Netflix, Spotify, Hulu, NordVPN, Grammarly и других сервисах. Также письмо содержало ссылку на хостинг, откуда можно было скачать файл в 52Мб. Причем он не вызывал подозрений у антивирусного ПО и не провоцировал сообщений об опасности.

При установке пакета пользователю предлагалось ввести логин и пароль Facebook или Google. Конец истории. Эти данные и были целью воров.

А в Украине в марте этого года киберполиция арестовала злоумышленника, который майнил криптовалюту за счет посетителей пиратских ресурсов. На сайте киберполиции сообщается, что 32-летний житель Буковины создал ряд интернет-ресурсов с пиратским контентом, на которых разместил вредоносный скрипт. В месяц ресурсы посещало более полутора миллионов пользователей, многие из которых стали… Не получается назвать их жертвами. Хотя, именно так и было. Майнеру грозит лишение свободы до шести лет.



По данным EU Intellectual Property Office за прошлый год, самым частым поставщиком вирусов, брешей и прочих шпионских агентов было скачанное из интернета «полезное» ПО. На втором и третьем местах располагаются поддельные установщики компьютерных игр и программы для потоковых видео.

В общем, охотник за пиратскими сокровищами быстро превращается в добычу, как только начинает думать, что поставщики заманчивых предложений трудятся только ради его удовольствия и развлечения.

Еще в 2014 году издание internetua сообщало, что 90% наиболее популярных пиратских торрент-сайтов содержат множество вредоносного и нежелательного ПО. Более того, две трети таких порталов связаны с мошенниками, специализирующимися на краже данных кредитных карт. Данную статистику удалось собрать путем проведения подробного анализа 30 наиболее посещаемых нелегитимных файлообменных сервисов в Сети. Еще один раз любителей краденного предупреждали об этом в статье в сентябре 2018-го.

Ведь когда вы идете на воровскую территорию, то там и законы воровские.

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