Происшествия

В Киеве совершено нападение на офис агентства "Укринформ", есть пострадавшие (фото)

В Киеве группа неизвестных попыталась заблокировать работу государственного информационного агенства «Укринформ». Они забежали внутрь, начали конфликтовать с присутствующими, кидали яйца, а в завершение разбили входную дверь и убежали. Напомним, 25 июля в центре Киева бывший военнослужащий прыгнул на капот автомобиля с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В полицию сигнал об инциденте по улице Богдана Хмельницкого поступил около 16:30.

Патрульные прибыли на место и успели задержать двух активных участников происшествия. В настоящее время они уже дают показания в отделении полиции.

Сами журналисты, ставшие свидетелями инцидента, сообщили, что неизвестные были одеты в футболки с надписью «Традиции и порядок». От их действий пострадали как минимум трое сотрудников агентства, один из которых является бывшим участником АТО.

На месте событий правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев.

На данный момент известно, что стало причиной агрессии напавших на офис агентства — они пытались сорвать пресс-конференцию кандидата в депутаты по округу № 50, самовыдвиженца Андрея Аксенова. Его облили водой и забросали яйцами. Как сообщает корреспондент, парни выбили входную дверь в зал и вбежали с криками «Сепаратист Аксенов!», «Позор».

Напомним, в апреле в Одессе неизвестные ворвались офис «Службы автомобильных дорог».

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