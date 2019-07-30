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Ливень и песчаная буря: на Одессу обрушилась жуткая непогода (видео)
Одесса стала очередным крупным городом Украины, пережившим удар стихии — сильный ливень, который прошел после полудня во вторник, 30 июля, затопил Приморскую улицу в районе порта.
Видео опубликовали очевидцы в сообществе «Подслушано Одесса».
Также улицы придется освобождать от упавших деревьев и больших веток. Так, на углу улиц Льва Толстого и Новосельского упала 50-летняя акация, задев провода. В результате перестали курсировать троллейбусы маршрута № 7.
А перед грозой на поселке Котовского одесситы наблюдали пыльную бурю, сообщил одесский ресурс 7 канал.
Напомним, на днях от сильного ливня серьезно пострадали киевляне. Также настоящий потоп возник на улицах Черновцов. А в Ровно воды было так много, что она превращалась в настоящие водопады.
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