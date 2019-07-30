Происшествия

Ливень и песчаная буря: на Одессу обрушилась жуткая непогода (видео)

Одесса стала очередным крупным городом Украины, пережившим удар стихии — сильный ливень, который прошел после полудня во вторник, 30 июля, затопил Приморскую улицу в районе порта.

Видео опубликовали очевидцы в сообществе «Подслушано Одесса».

Также улицы придется освобождать от упавших деревьев и больших веток. Так, на углу улиц Льва Толстого и Новосельского упала 50-летняя акация, задев провода. В результате перестали курсировать троллейбусы маршрута № 7.

А перед грозой на поселке Котовского одесситы наблюдали пыльную бурю, сообщил одесский ресурс 7 канал.

Напомним, на днях от сильного ливня серьезно пострадали киевляне. Также настоящий потоп возник на улицах Черновцов. А в Ровно воды было так много, что она превращалась в настоящие водопады.

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