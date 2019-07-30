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Происшествия

Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление

22:06 30 июля 2019 52
Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление
Инф. «ФАКТОВ»

На Волыни полиция расследует возможное умышленное убийство новорожденного ребенка его матерью. Инцидент произошел в городе Устилуг 29 июля, а на следующий день женщина обратилась к медикам за помощью — у нее открылось кровотечение.

Обнаружить тело новорожденной удалось только благодаря действиям сотрудников полиции и Государственной пограничной службы. «Мама» обернула его в полиэтилен и ткань и закопала в огороде.

Отмечается, что следствие по делу передано Государственному бюро расследований, поскольку совершившая убийство роженица является военнослужащей.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в середине июля в Киеве полиция разыскала роженицу, бросившую новорожденного. А ребенку, найденному на вокзале в Николаеве, повезло меньше -его мама убила малыша сразу после рождения.

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