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Родила и закопала ребенка в огороде: на Волыни произошло чудовищное преступление
На Волыни полиция расследует возможное умышленное убийство новорожденного ребенка его матерью. Инцидент произошел в городе Устилуг 29 июля, а на следующий день женщина обратилась к медикам за помощью — у нее открылось кровотечение.
Обнаружить тело новорожденной удалось только благодаря действиям сотрудников полиции и Государственной пограничной службы. «Мама» обернула его в полиэтилен и ткань и закопала в огороде.
Отмечается, что следствие по делу передано Государственному бюро расследований, поскольку совершившая убийство роженица является военнослужащей.
Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в середине июля в Киеве полиция разыскала роженицу, бросившую новорожденного. А ребенку, найденному на вокзале в Николаеве, повезло меньше -его мама убила малыша сразу после рождения.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!