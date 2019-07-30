Принц Гарри заявил, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми

Мир

Во вторник, 30 июля, британские СМИ и пользователи соцсетей принялись горячо обсуждать неожиданное заявление принца Гарри. 34-летний внук королевы Елизаветы II в интервью известному приматологу Джейн Гудолл заявил, что он и его супруга Меган Маркл решили ограничиться только двумя детьми. Иными словами, кроме Арчи супруги намерены родить еще одного ребенка — не больше!

Слова Гарри вряд ли стали сюрпризом для Меган. Дело в том, что интервью принца включено в специальный номер журнала Vogue, приглашенным редактором которого была герцогиня Сассекская. Как уже сообщали «ФАКТЫ», она сама определила его тематику, отобрала материалы для публикации и разработала эскиз обложки. Кстати, именно обложка спецвыпуска вызвала громкий скандал. 37-летнюю Меган Маркл обвинили в плагиате!

Так в чем же причина того, что герцог и герцогиня Сассекские решили не рожать более двоих детей? Гарри подчеркивает в интервью: «Двое — это максимум!»

Оказывается, принц глубоко проникся идеями защиты окружающей среды и спасения нашей планеты. Гарри подчеркивает — каждый новый представитель человеческого рода ежегодно добавляет в атмосферу Земли 58,6 тонны диоксида углерода. Это подсчитали ученые в 2017 году. Углекислый газ легко пропускает излучение в ультрафиолетовой и видимой частях спектра, которое поступает на Землю от Солнца и обогревает ее. В то же время он поглощает испускаемое Землей инфракрасное излучение и является одним из парниковых газов, вследствие чего принимает участие в процессе глобального потепления.

Оказывается, обо всем этом Гарри и Меган думают с тех самых пор, как герцогиня забеременела. И они решили, что не будут участвовать в процессе перенаселения нашей планеты.

Идею контроля за рождаемостью уже несколько лет продвигает на Западе британская благотворительная организация Population Matters («Население имеет значение»). Ее главным вдохновителем является всемирно известный режиссер-документалист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо. Принц Гарри давно с ним знаком и очень уважает его мнение. Лозунг организации звучит так: «Остановитесь на двоих!» (Stop at Two).

Далее в интервью герцог Сассекский подчеркнул: «Очень скоро, если человечество не изменит своего отношения к данной проблеме, начнутся военные конфликты за последний участок плодоносящей земли, за последний источник чистой воды. Именно сейчас необходимо напоминать об этом всем. Эти вещи уже происходят. Мы живем среди них. Человечество напоминает мне лягушку в воде, которая вот-вот закипит. И это ужасно».

Напомним, у Елизаветы II четверо детей — принц Чарльз, принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна. У Чарльза — двое детей. Это Уильям и Гарри. Столько же детей у Эндрю, Эдварда и Анны. А вот старший брат Гарри принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон уже произвели на свет троих. Недавно их старшему сыну Джорджу исполнилось шесть лет.

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