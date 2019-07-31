Вопиющий случай в супермаркете: женщина запрела ребенка в камере хранения (видео)

Мир

В городе Сергиев Посад Московской области произошел весьма странный инцидент. Одна из посетительниц супермаркета оставила своего маленького сына в камере хранения и заперла на ключ, передает РИА Новости.

Сотрудники магазина услышали детский плач, который доносился из камер хранения. Вскрыв камеру, они обнаружили там ребенка, мальчика двух лет. Ребенок громко плакал и был очень напуган.

Вероятно, дверцу заклинило, и ребенок не смог самостоятельно выбраться, отчего стал громко плакать.

Самое странное, что его мать была в магазине и делала покупки. Позже она заявила, что ребенок сам забрался в камеру хранения, поэтому она его там и оставила. Женщина не считает, что поступила как-то неправильно в отношении маленького сына.

Инцидент вызвал недоумение у сотрудников магазина и очевидцев. «На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез, а меня отправила дальше за покупками», — цитирует агентство слова шокированного посетителя.

Женщина скрылась с ребенком, однако правоохранительные органы начали доследственную проверку по указанному факту незамедлительно, уточнили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из супермаркетов на Оболони в Киеве разместил возле входа необычные камеры хранения в виде решетчатых боксов. В них покупателям предлагают оставлять собак на время покупок. По словам администрации магазина, такая камера создана для того, чтобы предотвратить кражу собаки или нападение на нее других животных. Среди жителей района подобные меры вызвали неоднозначную реакцию — с одной стороны, это действительно поможет в какой-то мере обезопасить собак. С другой, по мнению многих людей, на оставленных в клетках животных жалко смотреть.

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