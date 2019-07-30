31 июля 2019

Нет, герой моего сегодняшнего рассказа ни к цирку, ни к клоунаде никакого отношения не имел. Но когда он появлялся на экране, едва только произнеся несколько фраз, зал кинотеатра начинал сначала смеяться, потом хохотать, а затем и вовсе покатываться со смеху, с трудом перехватывая дыхание до следующего эпизода с его участием. Мы с мальчишками не пропускали ни одной картины, в которой снимался знаменитый французский комик Луи де Фюнес. Ни «Разиню», ни «Большой прогулки», ни «Человек-оркестр». Не говоря уже обо всех без исключения фильмах о Фантомасе и приключенческих эпопей о маленьком французском жандарме. И где нам было знать тогда о том, сколь непростой была жизнь популярного актёра до того, как ему удалось найти себя в кинематографе.

Родившему ровно 105 лет назад, 31 июля 1914 года, в маленьком французском городке Курбевуа сыну испанских переселенцев чем только не пришлось заниматься в поисках средств для существования. Уличным торговцем он успел поработать и чертежником, оформителем витрин и даже чистильщиком обуви! Однажды, совсем отчаявшись найти приличную работу, он в разбитых чувствах присел на лавочку в парижском парке отдохнуть. И вдруг увидел в оставленной кем-то газете объявление о том, что для выступлений в кабаре требуется пианист-тапёр. Луи не был ни пианистом, ни тем более тапером. И он к тому времени уже хорошо понимал, что кабаре, находившееся в одном из самых злачных мест французской столицы — на пресловутой пляс Пигаль, может оказаться той ещё дырой. Но голод, как говорится, не тётка.

Играл молодой тапер, конечно же, просто ужасно. Но посетители кабаре, наблюдавшие за его выступлениями, порой забывали и о выпивке, и о девицах легкого поведения, видя, что (!) этот парень вытворяет, сидя за музыкальным инструментом. Он так кривлялся, сопровождая свои попытки что-нибудь сыграть, он такими смешными репликами комментировал происходящее на маленькой сцене кабаре, что публика буквально каталась по полу, будучи не в силах терпеть эту блистательную клоунаду. И Луи вдруг почувствовал, что, может быть, именно в этом и состоит его призвание — смешить людей, показывать им их же пороки в самой непривлекательной форме, высмеивать коварство и глупость, невежество и ложь, заставляя через смех увидеть, насколько все это нелепо и отвратительно.

Режиссеры заметили его уже после войны. Трудно было пройти мимо такого редкого таланта, который к тому времени преуспел уже и в исполнении джазовых композиций. Даже его будущая супруга Жанна Августина де Бартелеми де Мопассан (между прочим, внучатая племянница знаменитого писателя Ги де Мопассана) не устояла перед его чарами, ответив взаимностью «маленькому человеку, который играл джаз, как Бог…»

Его начали снимать в кинокомедиях и приключенческих фильмах. По три-четыре картины в год. Он становился все более популярным. Но наибольшую славу и любовь миллионов зрителей во всем мире Луи де Фюнес заслужил ролью невероятного комиссара Жюва в фильмах о Фантомасе режиссера Андре Юнебеля. Это уже было по-настоящему всемирное признание. Франция, покорённая его популярностью, наградила маленького по росту, но великого по таланту актёра высшим орденом Республики — орденом Почетного легиона. А он, получив от жизни все, чего только можно было желать, отправился в загородное имение выращивать свои любимые розы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.