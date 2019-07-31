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В Чечне подростку пришлось почти час извиняться в эфире ТВ за критику власти

В России (Чечне) подростка заставили публично извиняться за критику власти в соцсетях. Сюжет показали по грозненскому телевидению. Напомним, ранее учитель угрожала школьникам за высказывания в отношении президента РФ Путина.

В чеченском сюжете 16-летний Магомед Ахматов просит прощения и рассказывает, что поверил тем, кто живет в Европе и Сирии, и писал о том, чего нет. Муфтий Чечни отчитывает Ахматова с целой папкой распечатанных комментариев, мать и дядя говорят, что не уследили, Рамзан Кадыров требует усилить работу в соцсетях.

В соцсетях подросток обвинял власти Чечни в вероотступничестве и в коррупции. «Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир», — пишет подросток в одном из комментариев.

За два дня до того как подростка показали по чеченскому телевидению, его упомянул глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время встречи с министром печати Кадыров рассказал, что парень называл его (Кадырова) кафиром (неверным), муртадом (вероотступником) и многими другими словами.

По словам автора сюжета, Ахматова нашли с помощью правоохранительных органов. О том, что ждет подростка после разоблачения, в сюжете не сказано.

Как пишет Би-би-си, по словам адвоката Антона Жарова, любое правосудие для несовершеннолетних должно строиться с разумной степенью тайны. Адвокат утверждает, что даже если ребенок совершил правонарушение, его должны наказывать по определенным правилам без камеры.

Жаров считает, что в данном случае в отношении чеченского подростка применено насилие.

«Это очень похоже на то, когда учительница заставляет бумажку съесть перед всем классом. В 21 веке это совершенно за гранью добра и зла», — отмечает он.

По данным СМИ, Магомед Ахматов — самый юный из всех, кто извинялся за критику Кадырова. Героями видео с извинениями перед главой Чечни в разное время становились жители Чечни, блогеры и депутаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях буллинга в российских школах. Детей жестко наказывали за «неправильную» одежду, поведение, высказывания.

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