- 10:26 Дом остался без крыши:появилось видео последствия урагана под Запорожьем
- 10:16 Есть перспектива: адвокат допустил возможность обмена Сущенко
- 10:15 Это очень напряженно: вся правда о проекте «Холостяк»
- 10:12 Курс доллара упал до уровня трехлетней давности: что будет дальше
- 10:10 С горки – в реанимацию: на аттракционе в Бердянске произошло серьезное ЧП с ребенком
- 09:59 Песня никому не известного рэпера побила рекорд знаменитого хита Despacito
- 09:56 «Вы все – никто»: в сети появилась запись выступления советника Зеленского перед «слугами народа» в Трускавце
- 09:56 Подвели каблуки: модель Playboy утопила в бассейне автомобиль Lamborghini
- 09:49 Нерентабельны даже продуктовые магазины: в сети показали свежее видео из оккупированной Горловки
- 09:29 Чистый сюрреализм: в США нашли щенка — копию Сальвадора Дали
- 09:25 Расстрел патрульных в Днепре: осужденный Пугачев оспаривает приговор
- 09:21 Зеленский назначил своим советником бывшего зама Кличко
В Чечне подростку пришлось почти час извиняться в эфире ТВ за критику власти
В России (Чечне) подростка заставили публично извиняться за критику власти в соцсетях. Сюжет показали по грозненскому телевидению. Напомним, ранее учитель угрожала школьникам за высказывания в отношении президента РФ Путина.
В чеченском сюжете 16-летний Магомед Ахматов просит прощения и рассказывает, что поверил тем, кто живет в Европе и Сирии, и писал о том, чего нет. Муфтий Чечни отчитывает Ахматова с целой папкой распечатанных комментариев, мать и дядя говорят, что не уследили, Рамзан Кадыров требует усилить работу в соцсетях.
В соцсетях подросток обвинял власти Чечни в вероотступничестве и в коррупции. «Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир», — пишет подросток в одном из комментариев.
За два дня до того как подростка показали по чеченскому телевидению, его упомянул глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время встречи с министром печати Кадыров рассказал, что парень называл его (Кадырова) кафиром (неверным), муртадом (вероотступником) и многими другими словами.
По словам автора сюжета, Ахматова нашли с помощью правоохранительных органов. О том, что ждет подростка после разоблачения, в сюжете не сказано.
Как пишет Би-би-си, по словам адвоката Антона Жарова, любое правосудие для несовершеннолетних должно строиться с разумной степенью тайны. Адвокат утверждает, что даже если ребенок совершил правонарушение, его должны наказывать по определенным правилам без камеры.
Жаров считает, что в данном случае в отношении чеченского подростка применено насилие.
«Это очень похоже на то, когда учительница заставляет бумажку съесть перед всем классом. В 21 веке это совершенно за гранью добра и зла», — отмечает он.
По данным СМИ, Магомед Ахматов — самый юный из всех, кто извинялся за критику Кадырова. Героями видео с извинениями перед главой Чечни в разное время становились жители Чечни, блогеры и депутаты.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях буллинга в российских школах. Детей жестко наказывали за «неправильную» одежду, поведение, высказывания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...