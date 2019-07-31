Новолуние 1 августа: как к нему подготовиться и чего ожидать

Стиль жизни

В последнем месяце лета нынешнего года будет не одно, как обычно, а целых два новолуния: 1 августа в 3:05 по Гринвичу (6:05 по киевскому времени) и 30 августа в 10:40 по Гринвичу (в 13:40 по киевскому времени). О том, что это нам принесет и как себя вести в это время, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок (ранее она давала рекомендации относительно того, что можно делать в течение каждого дня с 1 по 15 августа 2019 года).

— Подобное космическое явление происходит нечасто, — говорит Валентина, — примерно раз в год. Оно связано с тем, что лунный месяц состоит из двадцати девяти дней, и если новолуние выпадает на 1 августа — месяца, в котором тридцать один день, то понятно, что в нем уместится еще одно новолуние. По силе воздействия на Землю и живущих на ней людей новолуние, конечно, слабее, чем затмение, к тому же у него есть негативное качество: как правило, оно сопровождается упадком сил. Зато в нынешнем августе можно загадывать в два раза больше желаний — 1 и 30 числа. Новолуние — всегда прекрасная возможность заложить новую жизненную программу. Неважно, каким способом вы будете это делать — визуализируете нужную вам картину или опишете желаемое на бумаге, главное — определить позитивную стратегическую линию на ближайшее будущее. Подумайте, о чем вы больше всего мечтаете, загадайте именно это желание в пик новолуния — и у вас все получится.

— Когда же сбудется это желание?

— Прежде всего нужно обратить внимание на время, в которое произойдет первое новолуние. В украинских широтах оно совпадет с восходом Солнца в знаке Льва, и соединит в себе — помимо Солнца — мощную энергию Луны, Венеры и Марса. К точке новолуния также создадут приятные аспекты Юпитер в знаке Стрельца (несмотря на то что он будет в это время находиться в ретроградном движении) и Уран в знаке Тельца. С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод: все задуманное и загаданное нами начнет сбываться уже в первой половине месяца — это будет время самых неожиданных подарков, которые многим из нас преподнесет судьба. Таким образом, новолуние 1 августа станет первым шагом на пути к счастливой жизни, которой заслуживает каждый.

— Значит, достаточно загадать желание и просто ждать?!

— Нет, звезды советуют не сидеть на печке в ожидании позитивных перемен, а идти им навстречу. Недовольны своим материальным положением? Ищите новую работу или хотя бы подработку, осваивайте другую — более прибыльную — профессию, благо в курсах повышения квалификации или тренингах в наше время нехватки не наблюдается. Хотите найти вторую половинку? Чаще бывайте там, где можно встретить интересных людей. Зарегистрируйтесь на сайтах знакомств. Просите друзей познакомить вас с потенциальными спутниками жизни. Мечтаете похудеть? Запишитесь в фитнес-зал. Сядьте на диету. Чем больше шагов по направлению к своей мечте вы будете делать, тем быстрее она осуществится.

Еще один важный момент, касающийся новолуния 1 августа: оно произойдет в огненной стихии Льва, поэтому будет иметь непосредственное отношение к деньгам и другим материальным благам. В это время можно — и нужно! — проводить ритуалы, цель которых — улучшение вашего финансового положения и получение приличной прибыли.

— А что произойдет в новолуние 30 августа?

— Оно случится в земном и здравомыслящем, практичном знаке Девы. Значит, закрепит результаты желаний, которые будут загаданы в начале месяца. Сделать это очень просто: ко времени второго затмения уже будет более или менее понятно, какие ваши мечты осуществились или хотя бы начали осуществляться, а какие не имеют никаких шансов на исполнение. Первые нужно закрепить, еще раз — для надежности — зафиксировав их при помощи той техники, которая вам нравится, а вот от вторых, скорее всего, придется отказаться. Судя по тому, что они никак себя не проявили, это не ваши желания и вам лучше сосредоточиться на тех, которые успели дать хоть какие-то результаты. Новолуние 30 августа также связано с важным периодом — 1 сентября, а это говорит о том, что школьники и студенты войдут в новый жизненный ритм легко и без проблем.

— Будут ли еще какие-то особенности у нынешнего августа?

— Вообще-то, последний месяц лета издавна пользуется у астрологов не самой лучшей репутацией. Всему виной — каббалистическая астрология, согласно которой именно в августе начинались все самые кровопролитные мировые войны, к тому же именно в этом месяце был разрушен знаменитый иерусалимский храм, от которого, как известно, осталась только одна стена, ныне известная как Стена плача. Но нынешний август — месяц особенный.

Во время новолуния 1 августа рядом с Солнцем и Луной будут находиться Венера и Марс. Это говорит о том, что на первый план у многих выйдет личная жизнь. А то, что новолуние произойдет в знаке Льва, поспособствует тому, что выражать свои чувства мы будем нарочито, напоказ, с изрядной долей театральности. Не исключено, например, что предложение руки и сердца вам сделают не просто так, дома или в ресторане, а во время полета на воздушном шаре или на смотровой площадке Эйфелевой башни. Впрочем, в далекие путешествия в это время лучше не отправляться: напряженный аспект Луны к Урану в Тельце может привести к природным катаклизмам, связанным с Землей (Телец — земной знак): землетрясениям или пробуждению вулканов.

Август — начало «бархатного» периода, который особенно охотно исполняет наши желания. Этому способствуют силы природы, которые в конце лета проявляют всю свою мощь. Это не только финал лета, но и время сбора урожая.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о благоприятных и опасных датах августа 2019 года.

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