Курс доллара упал до уровня трехлетней давности: что будет дальше

Деньги

Уже вторую неделю стоимость американской и европейской валют стремительно снижается. Только с понедельника по среду, с 29 по 31 июля, доллар подешевел на 35 копеек, а евро — на 36 копеек, опустившись ниже психологического уровня в 28 грн за евро. 31 июля Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,08 грн за доллар и 27,98 грн за евро. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 24,83 грн, а продают — по 25,16 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,65 грн, продажи — 28,13 грн.

«За прошедшую неделю доллар снизился по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,5−2,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 25,64 до 25,08 грн. Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 25,620−25,645 до 25,020−25,050 (- 2,3%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 25,60−25,88 до 24,91−25,22 (- 2,7−2,5%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 1,1% до 1,3% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Курс доллара падает с 19 июля. В результате он уже вернулся к уровням августа 2016 года. Поддержкой для доллара может стать область вблизи 24,7 грн, которая соответствует минимумам июля 2016 года. Если доллар пробьет и этот уровень, то это будет означать возврат к значениям января 2016 года, на три с половиной года назад.

На ближайшую неделю мы ожидаем продолжения снижения курса доллара к гривне, хотя и гораздо более скромными темпами. Доллар на межбанке может торговаться через неделю на уровне около 24,7 грн, а наличный доллар в банках — по 24,7−25,0 грн".



Стоит отметить, что ранее эксперты прогнозировали дальнейшее снижение курса доллара. Причем прогноз, который дал «ФАКТАМ» в понедельник, 29 июля, руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин, полностью оправдался. Официальный курс доллара уже вплотную приблизился к отметке в 25 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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