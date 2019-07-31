Российскую модель и блогера жестоко убил ее поклонник и упаковал тело в чемодан (фото, видео)

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Известная российская модель и блогер, участница конкурса Miss Maxim 2018 и студентка медицинского ВУЗа Екатерина Карагланова (настоящая фамилия — Семочкина) была жестоко убита в съемной московской квартире. Обеспокоенные родственники Екатерины позвонили хозяину квартиры после того как, как она перестала выходить на связь. Обнаженное тело 24-летней девушки (на ней был лишь пояс для чулок) нашли упакованным в чемодан. Горло модели было перерезано.

По подозрению в убийстве задержан 33-летний Максим Гареев. Он уже признался в совершении преступления. «Она оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в шею и грудь. Я раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», — говорит подозреваемый в видео, которое опубликовал на You-Tube Следственный комитет Российской Федерации. В каких именно отношениях Гареев состоял с убитой не уточняется.

По одной из версий, он совершил убийство из ревности: пришел к Караглановой домой и узнал, что она собирается улететь в Нидерланды вместе со своим новым, 52-летним поклонником, чтобы отметить там 30 июля свой 25-й день рождения. Как полагают, Гареев нанес девушке несколько ножевых ранений. После убийства попытался спрятать труп в чемодан, чтобы вынести его и спрятать, однако тело в него не поместилось. Тогда он просто оставил его в квартире. А окровавленные вещи вынес в другом чемодане и сжег их в лесополосе.

Есть также версия, что Гареев увидел Екатерину на сайте секс-услуг и они поссорились, не сумев согласовать цену. Карагланова отказала ему в интимной близости, поскольку он предложил слишком скромное вознаграждение. А тот в гневе напал на нее.

В Instagram у любительницы путешествий Караглановой было более 90 тысяч подписчиков.

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