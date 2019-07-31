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В Ровно 9-летний мальчик упал с крыши заброшенного дома (фото)
Несчастный случай произошел в Ровно вечером во вторник, 30 июля, на территории заброшенного здания, расположенного на улице Соборной.
- Установлено, что 9-летний мальчик игрался с двумя одногодками во дворе своего дома, а затем с двумя другими своими товарищами, 15-ти и 19-ти лет, отправился к одноэтажному заброшенному зданию. Во время нахождения на крыше ребенок не заметил вентиляционного отверстия и упал с пятиметровой высоты. Старший из ребят сразу позвал взрослых, а те вызвали «скорую». Мальчик госпитализирован в больницу с диагнозом: кататравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, пневмоцефалия, множественные ушибы тела и головы, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
В настоящее время мальчик находится в отделении интенсивной терапии, медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранители проводят проверку, при этом отмечают, что ребенок воспитывается в благополучной семье.
Намомним, на днях в Луцке произошел несчастный случай с 11-месячным малышом: он выпал из окна квартиры на пятом этаже.
«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в турецком городе Стамбуле 17-летний подросток смог поймать двухлетнюю девочку, которая выпала из окна второго этажа.
А в Желтых Водах в середине июня произошла трагедия: две девятиклассницы упали с девятого этажа на пятый в недостроенной многоэтажке. Одна девочка погибла, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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