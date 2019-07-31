Лучшие идеи летнего маникюра: самый стильный дизайн (фото)

Стиль жизни

Для модниц лето — особое время года. Это возможность блеснуть яркими экстравагантными нарядами и маникюром. И не важно, где вы находитесь — в отпуске на море или в мегаполисе — всюду приветствуется жизнерадостный и неординарный летний дизайн. Важно найти свой стиль. А для этого нужно попробовать что-то новое, и не один раз. Ваш дизайн тот, с которым вы чувствуете себя максимально комфортно.

Лучшими идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились известные нейл-стилисты.

— Визитная карточка лета — морской дизайн, — говорит нейл-стилист из Болгарии Ирина Кулик-Граматикова. — Он создает настроение отдыха. Море, солнце, песок — все это атрибуты долгожданного отпуска. Этим летом я предлагаю модницам морской дизайн в цвете аквамарин с 3d декором. Морскую пену я воссоздала с помощью специального пластилина, а звезду и ракушку — с помощью объемной пасты, которая накладывается слоями поэтапно, после чего декору придается цвет, он покрывается лаком.

Морской дизайн ассоциируется с долгожданным отпуском

Фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой

Еще один тренд этого лета — геометрия. Актуальные летние цвета — неоновый коралл, белый и мятный. Вертикальные формы в моем дизайне подобраны так, чтобы визуально удлинить ноготь. Приветствуется минимализм в исполнении, ничего лишнего. Такой дизайн очень понравится стильным деловым женщинам, которые любят экспериментировать.

В тренде дизайн «яркая геометрия»

Фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой

Модный элемент в декоре ногтей — конфетти. Они издалека сверкают, как кристаллы. Этот дизайн, который я назвала «кокетка», очень удобный в носке, не надоедает. Он для женщин со вкусом, которые красиво, стильно одеваются. В своей работе в качестве основного я использовала цикламеновый цвет. Такой же оттенок есть в палитре оттенков конфетти, а также синий, зеленый и другие свежие летние цвета.

Конфетти в декоре, по словам нейл-стилиста, не надоедают

Фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой

— В тренде ногти с зеркальным эффектом, — рассказывает нейл-стилист из Румынии Родика Мунтеану. — Очень красиво они смотрятся на солнце. Для создания такого покрытия используется флэш-пигмент. Эта новинка очень нравится модницам. Пигмент не имеет цвета, поэтому его можно использовать на ногтях любого оттенка. Маникюр с флэш-пигментом сногсшибателен!

Ногти с зеркальным эффектом особенно красиво смотрятся на солнце

Фото из альбома Родики Мунтеану

Летом многим нравится флористический дизайн. Я рисую акриловыми красками розы, орхидеи, маки, флоксы, фиалки. Декорировать цветами можно каждый ноготь или выделить один-два. Красиво смотрятся ногти в нежной палитре оттенков. Красный цвет моден всегда. Очень важно, чтобы оттенки в дизайне сочетались гармонично, как в природе. Особенно красив цветочный дизайн, выполненный в технике one stroke. Один мазок делается двумя красками, нанесенными на кисточку. Получается очень красиво, но делать это непросто.

Летом актуален флористический дизайн

Фото из альбома Родики Мунтеану

Цветы на ногтях можно дополнить блестками. Желательно, чтобы они были в той же гамме, что и цветок. Многим нравятся блестки, нанесенные в технике «деграде». Они наносятся на поверхность ногтя неравномерно. Их больше у края ногтя, а по мере приближения к кутикуле становится все меньше и меньше.

В этом сезоне популярно дополнять цветы блестками

Фото из альбома Родики Мунтеану

— Этот сезон предлагает нам множество вариантов узоров, цветов и форм, — говорит нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив.— Ногти могут быть квадратные, круглые, миндальные или острые. А длина — от коротких до длинных. Как говорится, на любой вкус. Что касается дизайна, модны кристаллы и стразы. Важно не переусердствовать в их количестве. Также имеет значение то, как ими декорировать ногти, поэтому рекомендую доверить это специалисту. Дизайн с кристаллами и стразами уместен не только на вечерних мероприятиях, но и в повседневности, если он элегантен. Кристаллы на ногтях — альтернатива ювелирным украшениям.

Кристаллы и стразы уместны не только в праздники, но и в будни при условии, что дизайн элегантен

Фото из альбома Кэтэлины Параскив

Вне сезонов в моде — французский маникюр. Дополненный росписью — белыми цветами — он смотрится очень нежно. Думаю, такой дизайн могут взять на заметку невесты. Но и для каждого дня он уместен.

Этот дизайн может эффектно дополнить свадебный наряд

Фото из альбома Кэтэлины Параскив

По словам нейл-стилистов, красивый дизайн будет смотреться только на ухоженных руках и здоровых ногтях. Чтобы они были таковыми, нужно следовать нескольким правилам. Во-первых, избегать контакта кожи рук с агрессивными моющими и чистящими средствами. Во-вторых, никогда не использовать ногти в качестве инструментов. Ведь повредить ноготь очень легко, а восстанавливать приходится долго. В одних случаях на это уходят месяцы, в других — даже годы.

— Многие заблуждаются, думая, что укреплять ногти нужно только внешне, — говорит Кэтэлина Параскив. — На самом деле то, какими они у вас будут, зависит от общего состояния организма. Летом — изобилие овощей, фруктов и ягод. Пользуйтесь моментом, чтобы получить максимум витаминов. А для внешнего ухода рекомендую применять лимонный фреш. 2−3 минуты воздействия лимонной ванночки достаточно. Повторите процедуру спустя несколько дней. Делайте это дважды в неделю — и результат не заставит себя ждать.

Нейл-стилист Ирина Кулик-Граматикова советует обязательно использовать летом солнцезащитный крем — это позволит избежать на коже рук пигментации. Также она рекомендует регулярно применять масло для кутикулы. Летом, по ее словам, ногтевую пластину прекрасно укрепляет морская вода. Но для должного эффекта не стоит в период отдыха на море покрывать ногти лаком. Походить неделю-две без покрытия — не трагедия. Ведь в любом случае ногтям нужно давать время от времени отдых.

А вот Родика Мунтеану советует парафинотерапию. Ее обычно проходят в салоне, но и в домашних условиях можно делать специальные процедуры. Одна из эффективных — нанесение на руки оливкового масла с лимонным соком и массирование их в течение десяти минут. Затем все это смывается и наносится крем. Ногти же нейл-стилист рекомендует укреплять с помощью касторового масла, которое, по ее словам, способствует оздоровлению ногтевой пластины — улучшает ее состояние и цвет.

Руки — визитная карточка женщины. И большинство это прекрасно понимают, поэтому стараются заботиться о них не меньше, чем о лице. Красивый же маникюр всегда делает образ женщины неповторимым.

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