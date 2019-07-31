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Мигрени и бытовые травмы: гороскоп здоровья на август от победителя «Битвы экстрасенсов»
Последний месяц лета, по мнению астрологов, — время, для накапливания энергии. Это связано с солнечной активностью, обилием витаминов и отдыхом. Поэтому в августе стоит позаботиться о своем здоровье, снабдив его полезными элементами, которые помогут приобрести устойчивость к холодным временам года.
Как поддержать свое здоровье, на что обратить внимание и какие процедуры провести каждому знаку зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов.
Овны
Представителям данного знака в августе стоит опасаться обострения хронических заболеваний. Совет звезд — вовремя заняться профилактикой недугов, от которых вы периодически страдаете. Помните, что болезнь лучше предупредить, чем потом начинать сложное лечение. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу при первых же малейших симптомах.
Тельцы
Из-за постоянных переживаний по поводу работы в этом месяце голова станет наиболее уязвимым местом Тельцов. Могут начаться мигрени и головокружения. Но главное — не паниковать. Помогут не только лекарства. Постарайтесь развеяться и отвлечься от карьерных вопросов. В этом случае небольшое путешествие или отдых не природе — лучшее решение проблем со здоровьем.
Близнецы
Близнецы нередко умалчивают о своих обидах, собирая и накапливая энергетику отрицательных эмоций. Но в этом месяце ест риск, что подобная ситуация выльется в проблемы со здоровьем. И в частности, в работе эндокринной системы. Поэтому, чтобы избежать нарушений сна и гормональных перепадов, постарайтесь быть откровенными, чаще говорите с близкими по душам и смело заявляйте о том, что вас не устраивает в конкретных ситуациях.
Раки
Ракам в августе стоит избегать смелых гастрономических экспериментов и строгих диет. Так как их пищеварительная система в этом месяце будет крайне уязвимой и возможны проблемы, которые придется решать медикаментозным способом. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для своего организма, — отказаться от вредной пищи и вести здоровый образ жизни. Кстати, стоит придерживаться этого правила не только в августе, но и всю жизнь.
Львы
В августе у представителей знака Львов есть все шансы объявить войну своим вредным привычкам и при этом успешно одержать над ними победу. Главное — постараться и таки сделать первый шаг в этом направлении уже в начале месяца. А дальше все пойдет как по маслу, и вы сами удивитесь, насколько изменится качество вашей жизни.
Девы
Август сулит представителям знака Дев достаточно сил и энергии, чтобы рискнуть и взяться за самые смелые планы и начинания. Только не переусердствуйте с нагрузкой на свой организм. Иначе может случиться так, что вы выпадете «из колеи» в самый неподходящий момент. Не забывайте о том, что отдых — тоже важная часть работы и он способен в несколько раз увеличить вашу производительность.
Весы
Звезды советуют людям, рожденным под знаком Весов, в августе быть весьма осторожными в быту. Поскольку есть большая вероятность получения травмы или ожога. А поэтому будьте предельно внимательны и старайтесь, как говорится, спешить медленно. А если есть возможность, то лучше всего сложные работы по дому поручить людям, которые являются в них профессионалами. Иногда лучше казаться слабее, чем ты есть на самом деле.
Скорпионы
Расположение звезд в августе сулит Скорпионам проблемы с сердечно-сосудистой системой. Чтобы этого избежать, не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе, отдыхе, занятиях спортом и здоровой еде. И, конечно же, по возможности старайтесь избегать стрессов и нервного напряжения. Помните, что все ваши тревоги могут потом сказаться на здоровье.
Стрельцы
В августе звезды советуют представителям знака Стрельцов избегать экстремальных видов спорта и умерить физические нагрузки. Помните, что именно сейчас опорно-двигательная система представителей вашего знака может быть очень уязвимой. В связи с этим не исключены досадные травмы, которых вполне можно избежать. Просто надо в этом месяце быть предельно осторожными.
Козероги
В этот период иммунитет людей, рожденных под знаком Козерога, может быть ослабленным. Поэтому у них есть риск подхватить вирус, какую-то инфекцию и заболеть в самый неподходящий момент. Совет звезд — позаботиться об укреплении защитных сил организма, есть побольше продуктов, которые содержат витамины, и по возможности избегать мест большого скопления людей.
Водолеи
Звезды советуют Водолеям более внимательно прислушиваться к своему организму. Скорее всего, он давно дает знать о том, что у вас существуют определенные проблемы со здоровьем. И если вы возьметесь за их решение в этом месяце, есть все шансы победить недуг за достаточно короткий промежуток времени и, что немаловажно, без особых на то затрат.
Рыбы
Представителям знака Рыб в августе стоит опасаться простудных заболеваний. А потому звезды советуют им избегать переохлаждений и находиться подальше от кондиционеров. Кроме того, действия, направленные на укрепление и оздоровление организма, будут весьма эффективными. Сейчас самое время задуматься о приеме витаминов, посещении спортивного зала или утренних пробежках.
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