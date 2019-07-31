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На Харьковской трассе фура раздавила легковушку: подробности и фото с места трагедии
Это ДТП случилось днем во вторник, 30 июля, на 108-м километре трассы Киев — Харьков. Грузовой автомобиль врезался в припаркованную на обочине легковушку, практически раздавив ее. Ранее в Киеве водитель фуры умер за рулем во время движения.
Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы случившегося, 41-летний водитель фуры Renault Premium, скорее всего, превысил скорость движения и не справился с управлением многотонным грузовиком. В результате Renault Premium врезался в легковушку Audi A6, которая с поднятым капотом стояла на обочине. Рядом с автомобилем находился его 43-летный водитель, который, видимо пытался устранить поломку.
От удара легковушку буквально впечатало в металлический отбойник и смяло. Водитель Audi от полученных травм погиб на месте. Экспертиза показала, что водитель фуры в момент ДТП был трезвым. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившего.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ» похожее ДТП произошло на Житомирской трассе, где в результате столкновения фуры и легковушки, погибла пассажирка «Жигулей».
А под Свалявой Закарпатской области на трассе Киев — Чоп в ДТП погибли три человека: там столкнулись грузовик DAF и внедорожник Volkswagen Tiguan.
Микроавтобус не смог разминуться с грузовиком под Винницей, возле села Кудлай Немировского района. В результате аварии два человека погибли и двое травмированы.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО
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