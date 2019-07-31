"Король Лев" собрал миллиард долларов в прокате (видео)

Шоу-бизнес

В среду, 31 июля, студия Walt Disney сообщила, что еще один ее фильм собрал в мировом прокате миллиард долларов. Это уже четвертая диснеевская картина, которой это удалось сделать в 2019 году. До этого в элитный клуб «фильмов-миллиардеров» вошли «Капитан Марвел», «Мстители: Завершение» и «Аладдин». Более того, «Мстители: Завершение» побили рекорд «Аватара», установленный в 2009 году, и возглавили рейтинг самых кассовых фильмов в истории.

Теперь в эту группу входят 42 картины. В нынешнем году туда пробился также «Человек-паук: Вдали от дома», права на который делят между собой Walt Disney, Sony Pictures и Marvel. Он собрал уже 1 миллиард 40 миллионов долларов и занимает 32-е место в списке.

Американский телеканал CNN сообщает, что 2019 год стал невероятно удачным для Walt Disney. Студия побила собственный рекорд по кассовым сборам за год, установленный в 2016 году. Тогда диснеевские фильмы собрали в мировом прокате 7 миллиардов 610 миллионов долларов. И это за целый год. А сейчас на улице последний день июля, впереди еще четыре месяца, а Walt Disney уже положил в свою копилку 7 миллиардов 670 миллионов долларов.

Эксперты уверены, что студии вполне по силам показать фантастический результат — что-то в районе 10 миллиардов долларов за год! Судите сами, сейчас в прокате идет «История игрушек 4». Мультфильм уже собрал 920,5 миллиона долларов и вполне может пересечь миллиардную отметку. До конца года в прокат должны выйти — внимание! — «Малефисента 2», «Холодное сердце 2» и «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Каждая из этих трех картин в состоянии собрать миллиард долларов.

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Напомним, «Король Лев» является художественной версией одноименного полнометражного анимационного фильма 1994 года выпуска. Он собрал в мировом прокате 968,5 миллиона долларов. Выходит, что киноверсия обошла оригинал. Фильм снял известный американский режиссер и актер Джон Фавро. Он же снял киноверсию «Книги джунглей», которая принесла в 2016 году 966,6 миллиона долларов.

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