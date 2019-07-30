1 августа 2019

Многие из нас стремятся к независимости, порой не до конца понимая, что же она представляет собой на самом деле. Касается это, между прочим, и мужчин, и женщин. Женщин даже в большей степени. Особенно в последнее время, когда для одних актуальным, а для других модным стало движение за женскую независимость, которая должна проявляться буквально в каждой детали.

Завёл я сегодня этот разговор не случайно. Ведь 1 августа каждого года в десятках стран мира проводится так называемый Международный флешмоб женственности. Не слышали о таком? Тогда самое время послушать. В этот день на одной из главных площадей города собираются нарядно одетые женщины, девушки и даже девочки-подростки. В руках многие из них держат цветок или букет цветов, а некоторые — открытки с пожеланиями добра и мира. Во время флешмоба (в котором, например, в прошлом году участвовали десятки тысяч женщин в 423 городах 34 стран) участницы праздника общаются между собой, участвуют в фотосессиях, танцуют. Одним словом, стараются поделиться друг с другом хорошим настроением и радостью. Цветы и открытки, принесенные с собой, участницы флешмоба дарят проходящим мимо пожилым и молодым о чём-то грустящим дамам, а также женщинам в форменной одежде, вынужденным в это время нести свою профессиональную службу. Главная цель мероприятия — заставить всех улыбнуться, почувствовать себя хотя бы чуточку счастливее, поднять будничное настроение.

Такая вот необычная традиция родилась в Европе 7 лет назад и с каждым годом становится всё более популярной во многих странах. В связи с этим мне захотелось поделиться с вами одной историей, которая, похоже, имеет к теме нашего сегодняшнего праздника самое непосредственное отношение.

Жила-была Абсолютно Независимая Женщина. Она очень стремилась однажды добиться полной независимости. И год назад почувствовала, что, кажется, ей это удалось. Она наслаждалась тем, что сумела-таки сначала преодолеть свою зависимость от разных мелких, но прежде очень важных для неё вещей — от утреннего кофе, от вредных сладостей, без которых просто жить не могла, от желания поваляться в постели. После этого она нашла в себе силы отказаться от общения с подругами и любимым мужчиной, потому что ей очень не хотелось зависеть от сильной привязанности к ним. Она отказалась даже от шопинга, без которой прежде не могла представить полноценной женской жизни. Напоследок она отказалась от милой её сердцу кошки, которую отвезла к бабушке, жившей в соседней области.

Абсолютно Независимой Женщине теперь казалось, что ещё немного — и она уже сможет стать Абсолютно Идеальной Женщиной. Зачем ей нужно было этого добиваться, она ещё не придумала. Но ей уж очень этого хотелось. И вот однажды субботним утром она услышала какой-то странный шорох за дверью. Отворив её, женщина увидела свою Кошку, измученную до неузнаваемости.

- Это ты?! — изумлённо спросила хозяйка. — Но как тебе удалось преодолеть расстояние в несколько сот километров?

- Я шла несколько месяцев, — кошка, покачиваясь, переступила через порог и обессиленно улеглась на коврике.

- А зачем? — не унималась хозяйка.

- Затем, что я соскучилась… Я не могу жить ни без тебя, ни без нашего дома. Ни без нашего мужчины… Кстати, что-то я его не вижу.

- Неужели ты даже не обиделась на меня за то, что я отвезла тебя так далеко?

- Почему же? Сначала обиделась… А потом простила. Я ведь понимала, насколько для тебя важно было стать Абсолютно Независимой Женщиной.

- Я и стала ею! — голос женщины предательски дрогнул. — Стала…

- Что ж, спешу тебя поздравить, — Кошка закрыла глаза и тихонечко задремала.

Проснувшись ночью от уже ставшего в последнее время привычным холодка в груди, женщина провела рукой по одеялу и, наткнувшись на сладко посапывавшую рядом Кошку, вдруг ощутила, как этот холодок словно куда-то улетучился.

Утром она насладилась любимым кофе с чёрным шоколадом, покормила Кошку, написала своему мужчине смс-ку с кучей искренних извинений, назначила подружке встречу в их старой кондитерской… И вдруг увидела у двери Кошку, явно собиравшуюся уходить.

- Ты… куда? Уходишь?! Но я ведь уже не смогу без тебя…

- Никуда я не ухожу. Так, пройдусь по своим делам и вернусь, — мягко промурлыкала Кошка. — Так что не запирай дверь. Да, кстати, хотела тебе сказать. Независимость — это вовсе не отсутствие зависимостей, как тебе казалось раньше. Это ощущение того, что дверь открыта. А ещё независимость — это счастье от осознания того, что у тебя есть кто-то, к кому ты готова хоть сотни километров идти пешком.

Кошка медленно спускалась по высоким ступеням, не замечая, какими влюблёнными глазами на неё смотрела Абсолютно Нормальная Женщина… Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.