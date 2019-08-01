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Роналду, Месси и Шварценеггер: где проводят отпуск знаменитости (фото, видео)
Лето в самом разгаре, и звезды Голливуда, поп-музыки и профессионального спорта спешат воспользоваться короткими отпусками, чтобы восстановить силы и провести время с близкими. Самыми популярными местами отдыха в июле у них оказались итальянские, испанские и греческие курорты. Даже аномальная жара, две волны которой пережила Европа нынешним летом, не испугала знаменитостей.
Извечный соперник Роналду аргентинский футболист Лионель Месси стал едва не единственным исключением. Главный форвард «Барселоны» предпочел для семейного отдыха Карибские острова. Туда 32-летний обладатель пяти «Золотых бутс» отправился вместе с женой Антонеллой Рокуццо и их тремя детьми — шестилетним Тьяго, трехлетним Матео и годовалым Чиро.
Лионель валялся на пляже в свое удовольствие и иногда играл тут же в футбол с обычной детворой, чем каждый раз приводил в восторг и мальчишек, и их родителей, которые не могли поверить, что их чада гоняют мяч с самим Месси!
Супермодели Белла и Джиджи Хадид отправились на греческий остров Миконос. Они провели там вместе с родственниками несколько дней в конце июля. Семейство праздновало 34-летие Аланы Хадид — старшей сестры Джиджи и Беллы. Знаменитые манекенщицы, входящие в список самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии журнала Forbes, щеголяли в бикини, исходя из принципа «чем меньше ткани, тем лучше».
Бразильская супермодель Алессандра Амброзио предпочла греческий остров Миконос родным пляжам Рио-де-Жанейро. В Грецию 38-летняя красавица прилетела вместе со своими детьми — 10-летней Аней и восьмилетним Ноа. Там они пробыли больше недели, а потом отправились в Италию, где на острове Искья их ждал нынешний бойфренд Алессандры Николо Одди.
Американская певица Кэти Перри и ее жених, известный британский актер Орландо Блум отправились на Мальорку. Эта жемчужина Балеарских островов, расположенных в западной части Средиземного моря и принадлежащих Испании, давно уже завоевала себе репутацию курорта звезд. 34-летняя Кэти, которая выбрала для себя имидж платиновой блондинки, предпочитает закрытые купальники. Она и ее 42-летний Орландо любят активный отдых. Они вместе с друзьями часто выходили на яхте в море и занимались дайвингом. Во время одной из таких вылазок Перри была в купальнике Solid & Striped за 170 долларов.
Для Джорджа Клуни Италия давно стала второй родиной. Голливудский сердцеед обосновался на озере Комо еще в 90-х, купив там виллу. Этот дом повидал немало друзей и подруг актера. А теперь стал семейным гнездышком для Джорджа, его прелестной супруги Амаль и их двухлетних близнецов — сына Александра и дочери Эллы. Клуни частенько выбираются поужинать с друзьями в одном из ресторанов, которых множество на берегах Комо. Например, 21 июля Джордж, Амаль, ее мать Бария и еще несколько человек посетили ресторан отеля Villa D’este. Миссис Клуни была в элегантном зеленом платье от William Vintage из натурального шелка.
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Криштиану Роналду арендовал суперъяхту Africa (222 тысячи долларов в неделю) и отправился на ней в круиз вдоль Лазурного берега со всей семьей — невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.
Старшему сыну знаменитого португальского футболиста Криштиану-младшему сейчас девять лет (на фото в заголовке). Матео и Еве по два года. Они появились на свет благодаря суррогатным матерям. А полуторагодовалую Алану родила Джорджина.
Каюты яхты рассчитаны на 12 взрослых пассажиров, так что семейству Роналду места хватило. Еще и друзей можно было бы пригласить.
А вот Арнольд Шварценеггер в Европу пока не полетел. Летом у него оказалось полно дел дома в Калифорнии. Знаменитый актер решил отпраздновать день рождения Немецкого спортивного клуба. Это заведение объединяет в себе тренажерные залы, спортивные поля, а также ресторан. Его посещают преимущественно выходцы из немецкоязычных стран — Германии и Австрии. Вечеринка удалась на славу. Достаточно сказать, что на ней побывали Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен! 73-летний Слай выложил в Instagram короткое видео, которое снял на свой смартфон. «Парни, которые отказываются стареть! — произнес он в объектив. А потом добавил: — А чего переживать??? Нам по-прежнему весело! Стареем Неграциозно!»
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс устроили вояж по Европе. В настоящее время они находятся в Сен-Тропе. До этого посетили родной город 49-летней Кэтрин — Суонси в Уэльсе. Местные жители решили наградить свою знаменитую землячку высшим знаком отличия, который называется «Свобода города Суонси». Майкл и Кэтрин начали путешествие по Европе с острова Капри. Туда их пригласил на свое 60-летие канадский миллиардер Лоуренс Стролл. Вечеринка была выдержана в стиле «Великого Гэтсби». 74-летний Дуглас был в белом костюме, а его супруга надела черное платье с глубоким декольте.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голландский художник представил необычные фотопортреты знаменитостей — «Двое: я и я в молодости».
Фото Daily Mail
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