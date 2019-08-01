Роналду, Месси и Шварценеггер: где проводят отпуск знаменитости (фото, видео)

Стиль жизни

Лето в самом разгаре, и звезды Голливуда, поп-музыки и профессионального спорта спешат воспользоваться короткими отпусками, чтобы восстановить силы и провести время с близкими. Самыми популярными местами отдыха в июле у них оказались итальянские, испанские и греческие курорты. Даже аномальная жара, две волны которой пережила Европа нынешним летом, не испугала знаменитостей.

Месси с семьей

Извечный соперник Роналду аргентинский футболист Лионель Месси стал едва не единственным исключением. Главный форвард «Барселоны» предпочел для семейного отдыха Карибские острова. Туда 32-летний обладатель пяти «Золотых бутс» отправился вместе с женой Антонеллой Рокуццо и их тремя детьми — шестилетним Тьяго, трехлетним Матео и годовалым Чиро.

Лионель валялся на пляже в свое удовольствие и иногда играл тут же в футбол с обычной детворой, чем каждый раз приводил в восторг и мальчишек, и их родителей, которые не могли поверить, что их чада гоняют мяч с самим Месси!

Супермодели Белла и Джиджи Хадид отправились на греческий остров Миконос. Они провели там вместе с родственниками несколько дней в конце июля. Семейство праздновало 34-летие Аланы Хадид — старшей сестры Джиджи и Беллы. Знаменитые манекенщицы, входящие в список самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии журнала Forbes, щеголяли в бикини, исходя из принципа «чем меньше ткани, тем лучше».

Алессандра Амброзио с сыном

Бразильская супермодель Алессандра Амброзио предпочла греческий остров Миконос родным пляжам Рио-де-Жанейро. В Грецию 38-летняя красавица прилетела вместе со своими детьми — 10-летней Аней и восьмилетним Ноа. Там они пробыли больше недели, а потом отправились в Италию, где на острове Искья их ждал нынешний бойфренд Алессандры Николо Одди.

Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри и ее жених, известный британский актер Орландо Блум отправились на Мальорку. Эта жемчужина Балеарских островов, расположенных в западной части Средиземного моря и принадлежащих Испании, давно уже завоевала себе репутацию курорта звезд. 34-летняя Кэти, которая выбрала для себя имидж платиновой блондинки, предпочитает закрытые купальники. Она и ее 42-летний Орландо любят активный отдых. Они вместе с друзьями часто выходили на яхте в море и занимались дайвингом. Во время одной из таких вылазок Перри была в купальнике Solid & Striped за 170 долларов.

Джордж и Амаль Клуни

Для Джорджа Клуни Италия давно стала второй родиной. Голливудский сердцеед обосновался на озере Комо еще в 90-х, купив там виллу. Этот дом повидал немало друзей и подруг актера. А теперь стал семейным гнездышком для Джорджа, его прелестной супруги Амаль и их двухлетних близнецов — сына Александра и дочери Эллы. Клуни частенько выбираются поужинать с друзьями в одном из ресторанов, которых множество на берегах Комо. Например, 21 июля Джордж, Амаль, ее мать Бария и еще несколько человек посетили ресторан отеля Villa D’este. Миссис Клуни была в элегантном зеленом платье от William Vintage из натурального шелка.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду арендовал суперъяхту Africa (222 тысячи долларов в неделю) и отправился на ней в круиз вдоль Лазурного берега со всей семьей — невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

Старшему сыну знаменитого португальского футболиста Криштиану-младшему сейчас девять лет (на фото в заголовке). Матео и Еве по два года. Они появились на свет благодаря суррогатным матерям. А полуторагодовалую Алану родила Джорджина.

Роналду и Джорджина

Каюты яхты рассчитаны на 12 взрослых пассажиров, так что семейству Роналду места хватило. Еще и друзей можно было бы пригласить.

Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен

А вот Арнольд Шварценеггер в Европу пока не полетел. Летом у него оказалось полно дел дома в Калифорнии. Знаменитый актер решил отпраздновать день рождения Немецкого спортивного клуба. Это заведение объединяет в себе тренажерные залы, спортивные поля, а также ресторан. Его посещают преимущественно выходцы из немецкоязычных стран — Германии и Австрии. Вечеринка удалась на славу. Достаточно сказать, что на ней побывали Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен! 73-летний Слай выложил в Instagram короткое видео, которое снял на свой смартфон. «Парни, которые отказываются стареть! — произнес он в объектив. А потом добавил: — А чего переживать??? Нам по-прежнему весело! Стареем Неграциозно!»

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс устроили вояж по Европе. В настоящее время они находятся в Сен-Тропе. До этого посетили родной город 49-летней Кэтрин — Суонси в Уэльсе. Местные жители решили наградить свою знаменитую землячку высшим знаком отличия, который называется «Свобода города Суонси». Майкл и Кэтрин начали путешествие по Европе с острова Капри. Туда их пригласил на свое 60-летие канадский миллиардер Лоуренс Стролл. Вечеринка была выдержана в стиле «Великого Гэтсби». 74-летний Дуглас был в белом костюме, а его супруга надела черное платье с глубоким декольте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голландский художник представил необычные фотопортреты знаменитостей — «Двое: я и я в молодости».

Фото Daily Mail

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