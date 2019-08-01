Курсы доллара и евро снова вырастут: названы сроки

Деньги

Падение стоимости доллара и евро продолжается. За последние сутки доллар подешевел на 6 копеек, а евро — на 8 копеек. В четверг, 1 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,02 грн за доллар и 27,90 грн за евро. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 25 грн, а продают — по 25,28 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,69 грн, продажи — 28,14 грн.

«Украинская гривня укрепилась до трехлетнего максимума и с утра в среду преодолела отметку в 25 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — В ближайшее время курс будет пробовать на прочность этот уровень, и следующий показатель — 24,75 грн за доллар — это минимум 2016 года.

Активность нерезидентов продолжает поддерживать гривню. Инвесторы активно заводят валюту для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Укреплению гривни способствует и сезонный фактор, а также валютные переводы из-за рубежа, которые осуществляют украинцы, работающие в других странах. Перспектива открытия рынка земли, озвученная командой президента, дает дополнительный импульс для национальной валюты", — считает эксперт.

Действительно, на прошлой неделе общий объем купленных нерезидентами ОВГЗ вырос на 4,7 млрд грн, — до 74 млрд грн. При этом из 74 млрд грн, купленных нерезидентами ОВГЗ, 71,3 млрд грн — номинированы в гривне. На нынешней неделе процесс продолжился. Во вторник, 30 июля, когда курс гривни пробил очередной максимум, Министерство финансов на аукционах продало гривневых ОВГЗ на 17,2 млрд грн. Итого на сегодняшний день общая сумма ОВГЗ на руках у нерезидентов составляет 91,2 млрд грн или, по нынешнему курсу, более 3,6 млрд долларов.

«Основной фактор, влияющий сейчас и фактически, и психологически и являющийся также следствием улучшающихся бизнес-ожиданий, — это большой спрос со стороны иностранных инвесторов на государственные долговые бумаги, номинированные в гривне. Иностранцы продают валюту и на полученную гривню покупают ОВГЗ, тем самым продавливая курс доллара, но помогая, как мы видим, НБУ пополнять валютные резервы страны», — сообщил в комментарии порталу «НВ» директор департамент казначейства и фондовых рынков «Правэкс Банка» Артем Красовский.

Однако некоторые финансисты уже прогнозируют скорое начало девальвации национальной валюты.

«Нынешнее укрепление гривни в своей природе имеет исключительно спекулятивный аспект, связанный с тем, что на Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили ОВГЗ, — заявил в комментарии УНН международный экономический эксперт, председатель ОО „Национальный интерес Украины“ Игорь Гарбарук. — Благодаря установленной на уровне 17% Нацбанком учетной ставке они обеспечивают своим владельцам сверхприбыль. Соответственно, для покупки ОВГЗ на рынок были выброшены в большом количестве доллары и была приобретена гривня».

Эксперт считает, что основное погашение облигаций госзайма произойдет ближе к концу года. В этот период начнется обратное движение, когда полученная портфельными инвесторами гривня будет обмениваться на доллары, что приведет к росту курса американской валюты.

«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года», — подчеркнул Гарбарук.

При этом эксперт отметил, что ситуативное укрепление гривни ни в коем случае не связано с реальной ситуацией в экономике страны, процессы в которой скорее имеют негативную тенденцию, особенно в ее промышленном секторе, демонстрирующем сокращение:

«Наиболее тревожным является сокращение объемов в строительной отрасли, особенно учитывая, что сейчас именно сезон для данной отрасли. Например, предприятия по производству строительных металлических конструкций показали в июне 2019 года сокращение производства на 12,9% по сравнению с маем».

Возникает естественный вопрос, что произойдет с отечественной экономикой, если курс доллара вновь вырастет до 28−30 грн?

По мнению директора «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, если курс доллара поднимется до 30 гривен, то ничего страшного не произойдет. По его словам, в государственном бюджете на 2019 год заложен показатель 29,4 грн за доллар. Поэтому, именно нынешняя укрепляющаяся гривня несет больше угроз для украинской экономики. В частности, вредит нашим экспортерам, поскольку увеличивает себестоимость их продукции и снижает конкурентоспособность. Более благоприятное влияние имел бы курс доллара, который прогнозировал Международный валютный фонд.

«МВФ считает, что среднегодовой курс был бы оптимальным на уровне 28,6 гривни за доллар. Это та цифра, которая полностью отвечала бы ожиданиям, заложенным в госбюджет», — отметил Пендзин.

По его мнению, из-за окрепшей гривни мы имеем недовыполнение госбюджета за первое полугодие на 8 млрд грн — прежде всего по налогу на добавленную стоимость по импорту. А также — невыполнение расходной части бюджета на 40 млрд грн.

Стоит напомнить, что в сложившихся условиях Национальный банк Украины резко нарастил объемы покупки валюты на межбанке. Так, на прошлой неделе, с 22 по 26 июля, НБУ купил на межбанковском валютном рынке 261,2 млн долларов, хотя неделей ранее объем покупки составил всего 40 млн долларов. Правда, НБУ активно приобретает валюту в течение всего первого полугодия, и сейчас ее общая сумма достигла 2,4 млрд долларов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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