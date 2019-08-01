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У семилетнего мальчика врачи удалили 526 лишних зубов (фото, видео)
В стоматологическом центре индийского города Ченнаи врачи удалили у мальчика 526 лишних зубов. Семилетний Равиндран был госпитализирован с опухолью на нижней челюсти, которая начала формироваться, еще когда пациенту было всего лишь три года. Поначалу родители не слишком беспокоились, но опухоль продолжала расти.
Tamil Nadu: 526 teeth were removed from the lower jaw of a 7-year-old boy at a hospital in Chennai. Dr Senthilnathan says, «A 4×3 cm tumour was removed from the lower right side of his jaw, after that, we came to know that 526 teeth were present there.» pic.twitter.com/yBGohNBa7r— ANI (@ANI) July 31, 2019
В больнице выяснилось, что Равиндран страдает редким случаем одонтомы — доброкачественного новообразования, которое состоит из элементов зубных тканей и формируется в костях челюстей. У мальчика образовалось множество мелких рудиментарных зубов.
Как пишет India Today, в ходе успешной полуторачасовой операции медики удалили «мешок» весом 200 граммов и размером четыре на три сантиметра, в котором оказалось 526 зубов разного размера. Теперь у ребенка 21 зуб, что является нормой для его возраста.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние.
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