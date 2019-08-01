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Мир

У семилетнего мальчика врачи удалили 526 лишних зубов (фото, видео)

11:19 1 августа 2019 202
Мальчик после операции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В стоматологическом центре индийского города Ченнаи врачи удалили у мальчика 526 лишних зубов. Семилетний Равиндран был госпитализирован с опухолью на нижней челюсти, которая начала формироваться, еще когда пациенту было всего лишь три года. Поначалу родители не слишком беспокоились, но опухоль продолжала расти.

В больнице выяснилось, что Равиндран страдает редким случаем одонтомы — доброкачественного новообразования, которое состоит из элементов зубных тканей и формируется в костях челюстей. У мальчика образовалось множество мелких рудиментарных зубов.

Как пишет India Today, в ходе успешной полуторачасовой операции медики удалили «мешок» весом 200 граммов и размером четыре на три сантиметра, в котором оказалось 526 зубов разного размера. Теперь у ребенка 21 зуб, что является нормой для его возраста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние.

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