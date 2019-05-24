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Девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние (фото)

8:48 24 мая 2019 75
Руки девочки до операции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В больнице китайского города Шэньян прооперировали трехлетнюю девочку, которая родилась с полидактилией: на обеих ее руках было в общей сложности 14 пальцев (при этом два из них срослись в один).

Как пишет издание Daily Mail, врачи прогнозируют, что после операции руки девочки будут выглядеть и функционировать полностью нормально. Хирурги не только убрали лишние пальцы, но и подкорректировали форму оставшихся, вставив в них металлические спицы.

Полидактилия — наследственная аномалия. В семье девочки она проявляется уже в пятом поколении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии проживает семья, 14 членов которой имеют по 12 пальцев на руках и на ногах.

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