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Девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние (фото)
В больнице китайского города Шэньян прооперировали трехлетнюю девочку, которая родилась с полидактилией: на обеих ее руках было в общей сложности 14 пальцев (при этом два из них срослись в один).
Как пишет издание Daily Mail, врачи прогнозируют, что после операции руки девочки будут выглядеть и функционировать полностью нормально. Хирурги не только убрали лишние пальцы, но и подкорректировали форму оставшихся, вставив в них металлические спицы.
Полидактилия — наследственная аномалия. В семье девочки она проявляется уже в пятом поколении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии проживает семья, 14 членов которой имеют по 12 пальцев на руках и на ногах.
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