Стиль жизни

Быстрый тест «В тренде ли вы этим летом?»

Каждый сезон дарит нам новые тренды. Следовать им — значит выглядеть стильно. А из-за незнания актуальных тенденций могут пойти насмарку все усилия в стремлении выглядеть красиво. Одна устаревшая деталь испортит все. А новая, трендовая, напротив, сделает ваш образ неотразимым, вы будете слышать в свой адрес множество комплиментов, а это, как известно, вселяет уверенность. Хотите проверить себя, насколько хорошо вы ориентируетесь в модных тенденциях? В этом случае ответьте на вопросы теста, который специально для «ФАКТОВ» разработала фэшн-эксперт Ирина Бейли.

— Лето в разгаре, и наверняка вы уже успели примерить на себя модные образы с летними трендами 2019 года, — говорит Ирина Бейли. — Думаю, что вам, модницам, будет интересно проверить, насколько тонко ваше чувство стиля. Пройдя этот тест, вы сможете смело заявить: «Я в тренде! Мой стиль — на пике моды!»

1. Как вы используете шарф этим летом?



А) Повяжу вокруг шеи;

Б) Накину на плечи;

В) Намотаю на голову.

2. Какие оттенки включает в себя цвет марсала?



А) Лазурный с оттенком желтого;

Б) Бордово-красный с оттенком коричневого;

В) Пепельно-розовый с оттенком фуксии.

3. Что такое кюлоты?



А) Фасон дамских туфель;

Б) Широкие укороченные брюки;

В) Стиль солнцезащитных очков.

4. Стиль винтаж — это:



А) Секонд-хэнд;

Б) Вещи, которым более 100 лет;

В) Дизайнерские вещи, созданные в 20-м веке.

5. Вуаль:

А) Старомодный аксессуар, который отжил свое;

Б) Трендовый элемент головных уборов этого года;

В) Уместна только на вечеринках и на свадьбах.

6. Супермодные серьги 2019-го — это:

А) Гвоздики;

Б) Тонкие кольца;

В) Массивные серьги различных форм и фактур.

7. Я всегда на пике тренда, если одеваюсь в стиле:

А) Классика;

Б) Авангард;

В) Диско 80-х.

8. Велосипедки уместно надевать:



А) На велосипедную прогулку;

Б) Для уборки дома;

В) Куда угодно, ведь это очень модно в этом году.

9. Отличительные элементы стиля бохо:

А) Многослойность, многофактурность, кружева, элементы этники;

Б) Облегающий силуэт, однотонность, минимум аксессуаров;

В) Ковбойская шляпа, джинсы, рубаха.

10. Как лучше сочетать бахрому:



А) Использовать только в одном элементе образа, чтобы не перегружать его;

Б) Чем больше, тем моднее;

Г) Это тренд прошлых лет, поэтому неуместен для модницы.

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Каждый правильный ответ соответствует 1 баллу.

Правильные ответы:

Вопрос 1: А

Этим летом многие дизайнеры используют в своих коллекциях шарфы, повязывая их на голову в различных комбинациях. Это выглядит стильно и защищает от яркого летнего солнца.

Вопрос 2: Б

Цвет марсала уже многие годы не сходит с подиумов и присутствует в коллекциях модных домов, так что носить вещи в таком цвете актуально.

Вопрос 3: Б

Кюлоты — настоящий писк моды этого лета. Выполненные из различных тканей, однотонные или с принтами — в любой интерпретации такие брюки сделают ваш образ стильным.

Вопрос 4: В

Стиль винтаж — это не только тренд, но и прекрасная инвестиция в ваш гардероб. Существуют настоящие коллекционеры винтажных вещей. Эти люди готовы охотиться за ними по всему миру.

Вопрос 5: Б

Вуаль вновь завоевала сердца модниц. Она придаст вашему образу таинственности и одновременно продемонстрирует всем, что вы на пике моды!

Вопрос 6: В

Массивные серьги или клипсы различных форм и фактур стали фаворитами среди аксессуаров этого лета. Смело носите их и с классическими костюмами, и с романтичными платьями. С любым образом и по любому поводу они будут актуальны.

Вопрос 7: А

Классику не зря называют вечной. Это может быть и маленькое черное платье, и элегантный брючный костюм, и джинсы с белой рубахой. Классические наряды всегда выгодно покупать, ведь они прослужат вам долгие годы и при этом не потеряют своей актуальности.

Вопрос 8: В

С легкой руки Ким Кардашьян велосипедки произвели в этом году настоящий фурор. Дизайнеры модных домов интерпретировали их в различных стилях, а в некоторых коллекциях даже создали вечерний вариант этих спортивных облегающих шорт до колен.

Вопрос 9: А

Стиль бохо — настоящий праздник для тех, кто любит многослойные образы с элементами этники. Здесь и платье в пол с шалью, повязанной на талии, и широкие джинсы с длинными вязаными туниками и кружевными блузами, и объемные мешковатые сумки с бахромой, и широкополые шляпы.

Вопрос 10: А

Этим летом бахрома стала отличительным элементом модного образа. Ее используют и на юбках, и на платьях, и даже на обуви. Ввиду своей струящейся структуры она придает образу легкость и динамику. Однако не стоит слишком перегружать ею свой наряд, иначе он может выглядеть несколько аляповатым.

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Вы «стильный классик», если набрали от 1 до 5 баллов

Вы не стремитесь следить за каждым веянием моды. Главное для вас — комфорт. Вы знаете, что вам идет, и стремитесь просто хорошо выглядеть.

Вы «стилист-ассистент», если набрали от 5 до 7 баллов

Вы интересуетесь модными трендами, но пока не всегда можете уследить за каждой волной модных тенденций. Однако ваши знания о современных стилях и направлениях могут смело обеспечить вам место ассистента стилиста. Поверьте, уже совсем скоро вы сами сможете консультировать клиентов или своих друзей по вопросам, как и что надевать.

Вы «икона стилиста», если набрали от 7 до 10 баллов

В вас живет настоящий профессиональный стилист! Наверняка вы слышите массу комплиментов, демонстрируя один модный образ за другим! Ваши подруги могут смело полагаться на ваш совет, как выглядеть модно и быть в тренде. С вашим подходом в одежде вы можете рассчитывать на успех в индустрии моды.

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Фото из альбома Ирины Бейли

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