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Быстрый тест «В тренде ли вы этим летом?»
Каждый сезон дарит нам новые тренды. Следовать им — значит выглядеть стильно. А из-за незнания актуальных тенденций могут пойти насмарку все усилия в стремлении выглядеть красиво. Одна устаревшая деталь испортит все. А новая, трендовая, напротив, сделает ваш образ неотразимым, вы будете слышать в свой адрес множество комплиментов, а это, как известно, вселяет уверенность.
Хотите проверить себя, насколько хорошо вы ориентируетесь в модных тенденциях? В этом случае ответьте на вопросы теста, который специально для «ФАКТОВ» разработала фэшн-эксперт Ирина Бейли.
— Лето в разгаре, и наверняка вы уже успели примерить на себя модные образы с летними трендами 2019 года, — говорит Ирина Бейли. — Думаю, что вам, модницам, будет интересно проверить, насколько тонко ваше чувство стиля. Пройдя этот тест, вы сможете смело заявить: «Я в тренде! Мой стиль — на пике моды!»
1. Как вы используете шарф этим летом?
А) Повяжу вокруг шеи;
Б) Накину на плечи;
В) Намотаю на голову.
2. Какие оттенки включает в себя цвет марсала?
А) Лазурный с оттенком желтого;
Б) Бордово-красный с оттенком коричневого;
В) Пепельно-розовый с оттенком фуксии.
3. Что такое кюлоты?
А) Фасон дамских туфель;
Б) Широкие укороченные брюки;
В) Стиль солнцезащитных очков.
4. Стиль винтаж — это:
А) Секонд-хэнд;
Б) Вещи, которым более 100 лет;
В) Дизайнерские вещи, созданные в 20-м веке.
5. Вуаль:
А) Старомодный аксессуар, который отжил свое;
Б) Трендовый элемент головных уборов этого года;
В) Уместна только на вечеринках и на свадьбах.
6. Супермодные серьги 2019-го — это:
А) Гвоздики;
Б) Тонкие кольца;
В) Массивные серьги различных форм и фактур.
7. Я всегда на пике тренда, если одеваюсь в стиле:
А) Классика;
Б) Авангард;
В) Диско 80-х.
8. Велосипедки уместно надевать:
А) На велосипедную прогулку;
Б) Для уборки дома;
В) Куда угодно, ведь это очень модно в этом году.
9. Отличительные элементы стиля бохо:
А) Многослойность, многофактурность, кружева, элементы этники;
Б) Облегающий силуэт, однотонность, минимум аксессуаров;
В) Ковбойская шляпа, джинсы, рубаха.
10. Как лучше сочетать бахрому:
А) Использовать только в одном элементе образа, чтобы не перегружать его;
Б) Чем больше, тем моднее;
Г) Это тренд прошлых лет, поэтому неуместен для модницы.
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Каждый правильный ответ соответствует 1 баллу.
Правильные ответы:
Вопрос 1: А
Этим летом многие дизайнеры используют в своих коллекциях шарфы, повязывая их на голову в различных комбинациях. Это выглядит стильно и защищает от яркого летнего солнца.
Вопрос 2: Б
Цвет марсала уже многие годы не сходит с подиумов и присутствует в коллекциях модных домов, так что носить вещи в таком цвете актуально.
Вопрос 3: Б
Кюлоты — настоящий писк моды этого лета. Выполненные из различных тканей, однотонные или с принтами — в любой интерпретации такие брюки сделают ваш образ стильным.
Вопрос 4: В
Стиль винтаж — это не только тренд, но и прекрасная инвестиция в ваш гардероб. Существуют настоящие коллекционеры винтажных вещей. Эти люди готовы охотиться за ними по всему миру.
Вопрос 5: Б
Вуаль вновь завоевала сердца модниц. Она придаст вашему образу таинственности и одновременно продемонстрирует всем, что вы на пике моды!
Вопрос 6: В
Массивные серьги или клипсы различных форм и фактур стали фаворитами среди аксессуаров этого лета. Смело носите их и с классическими костюмами, и с романтичными платьями. С любым образом и по любому поводу они будут актуальны.
Вопрос 7: А
Классику не зря называют вечной. Это может быть и маленькое черное платье, и элегантный брючный костюм, и джинсы с белой рубахой. Классические наряды всегда выгодно покупать, ведь они прослужат вам долгие годы и при этом не потеряют своей актуальности.
Вопрос 8: В
С легкой руки Ким Кардашьян велосипедки произвели в этом году настоящий фурор. Дизайнеры модных домов интерпретировали их в различных стилях, а в некоторых коллекциях даже создали вечерний вариант этих спортивных облегающих шорт до колен.
Вопрос 9: А
Стиль бохо — настоящий праздник для тех, кто любит многослойные образы с элементами этники. Здесь и платье в пол с шалью, повязанной на талии, и широкие джинсы с длинными вязаными туниками и кружевными блузами, и объемные мешковатые сумки с бахромой, и широкополые шляпы.
Вопрос 10: А
Этим летом бахрома стала отличительным элементом модного образа. Ее используют и на юбках, и на платьях, и даже на обуви. Ввиду своей струящейся структуры она придает образу легкость и динамику. Однако не стоит слишком перегружать ею свой наряд, иначе он может выглядеть несколько аляповатым.
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Вы «стильный классик», если набрали от 1 до 5 баллов
Вы не стремитесь следить за каждым веянием моды. Главное для вас — комфорт. Вы знаете, что вам идет, и стремитесь просто хорошо выглядеть.
Вы «стилист-ассистент», если набрали от 5 до 7 баллов
Вы интересуетесь модными трендами, но пока не всегда можете уследить за каждой волной модных тенденций. Однако ваши знания о современных стилях и направлениях могут смело обеспечить вам место ассистента стилиста. Поверьте, уже совсем скоро вы сами сможете консультировать клиентов или своих друзей по вопросам, как и что надевать.
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В вас живет настоящий профессиональный стилист! Наверняка вы слышите массу комплиментов, демонстрируя один модный образ за другим! Ваши подруги могут смело полагаться на ваш совет, как выглядеть модно и быть в тренде. С вашим подходом в одежде вы можете рассчитывать на успех в индустрии моды.
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Фото из альбома Ирины Бейли
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