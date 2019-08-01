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Выходец из КВН: что известно о новом главе Госуправделами
На официальном сайте президента Украины опубликован его указ о назначении руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова. До сих пор он имел статус временно исполняющего обязанности главы ведомства.
«Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в тексте указа, датированном 1 августа 2019 года.
Борзову — 38 лет. Свою трудовую и творческую карьеру начинал в качестве директора команды КВН «Винницкие перцы», а в 2011—2012 годах поднялся до директора команды КВН «Сборная Украины», также некоторое время работал на компанию Александра Маслякова «АМИК».
Связана с КВН и семья чиновника — его тесть работает в продюссерской компании «Лига Смеха»,.
На государственную службу перешел в 2014 году — президент Петр Порошенко назначил его заместителем руководителя Государственного управления делами. После избрания президентом Владимира Зеленского он назначил его временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.
Напомним, 31 июля стало известно также, что новым советником Зеленского стал бывший заместитель Виталия Кличко Михаил Радуцкий, о котором ранее появилась информация о том, что он может стать преемником Ульяны Супрун в Минздраве.
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