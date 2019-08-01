Общество и люди

В субботу, 3 августа, в Киеве откроется уникальный «Музей становлення української нації». Он разместился в здании, расположенном под монументальной скульптурой «Родина-мать». В экспозиции музея представлены 100 фигур выдающихся украинцев — от княгини Ольги до Джамалы.

— Когда посетители будут приближаться к фигуре гетмана Богдана Хмельницкого (мы ее разместили сидящей за столом), они немало удивятся: гетман обратит на них взгляд, а затем приопустит глаза, — говорит основатель «Музею становлення української нації» Валерий Галан. — Но это не все сюрпризы: стоящий рядом с гетманом молодой бравый казак в дорогой одежде подмигнет им.

Богдан Хмельницкий поворачивает глаза, а стоящий рядом с ним казак — подмигивает

А вот об этом простом казаке (Валерий Васильевич указал на воина с пикой в руках, стоящего возле гетмана Байды Вишневецкого. — Авт.) многие люди подумают: «Знакомое лицо. Где я его видел?» Вы, наверное, узнали этого персонажа — наши скульпторы слепили его с казака Гаврилюка, который стал известен всей стране во время Евромайдана и затем был народным депутатом Украины. Понимаете, стояла задача создать образ простого казака-рубаки, вот и пришла идея — пусть будет похож на самородка Гаврилюка.

Накануне открытия «Музею становлення української нації» Валерий Галан провел корреспондентов «ФАКТОВ» по практически готовой экспозиции и рассказал о массе впечатляющих инженерных новшеств, которые сделали ее беспрецедентной, — ничего подобного нет ни в одном другом музее мира.

«Шестьдесят из ста фигур говорящие»

— Возле диорамы, посвященной началу строительства Киева, посетители ощутят запах свежеспиленного дерева (в те времена город был деревянным) и липового цвета — на некотором расстоянии от работающих мастеровых изображены липы в цвету, — продолжает Валерий Галан. — Запахи (пороха, дыма костра) есть возле половины наших композиций.

Мы создали сто фигур выдающихся украинцев — от княгини Ольги до наших современников: Джамалы, Олега Скрипки, Андрея Кузьменко, к сожалению, трагически погибшего… Шестьдесят из них говорящие.

Кузьма

Олег Скрипка

Так, когда вы подходите к актеру Ивану Миколайчуку, он произносит: «Слава Ісусу Христу!», к Степану Бандере — «Слава Україні!», к князю Владимиру Крестителю — «Ти хрещений?» А те, кто будет осматривать экспозицию с электронным экскурсоводом, услышат в наушнике: «Я Володимир, що хрестив Русь…» И дальше довольно подробный рассказ князя о себе, о Руси, о выборе веры.

Иван Миколайчук

Фигура Владимира размещена на фоне диорамы, на которой изображен обряд крещения киевлян в речке Почайне (притоке Днепра). Здесь посетитель услышит звуки плещущейся воды, плача ребенка, слова молитвы, которую читает митрополит, и почувствует запах свежескошенного сена — ведь на берегу Почайны мы видим скошенную траву. А возле сцены подготовки к походу на Царьград князя Святослава с дружиной услышит звуки ударов воинских бубнов, плеска весел, песню дружинников…

Всего в экспозиции 25 сюжетных мизансцен, посвященных различным периодам истории Украины. Компьютерщики постарались сделать так, чтобы запахи и звуки оставались рядом со сценами, к которым они относятся. На диорамы проецируются различные изображения — облаков, летящих птиц, дыма…

Сочетание фигур, диорам, звуков, запаха, визуальных проекций создает мультимедийные композиции в формате 5D. У нас в гостях были музейщики из США и Голландии. Они компетентно заявили, что подобного пока нет ни в одном музее мира.

Возле композиций мы установили компьютеры с сенсорными экранами. На них посетитель при желании может вывести и прочесть дополнительную информацию о событии и людях, которым посвящена данная историческая сцена. Также можно сканировать QR-коды, которые нанесены на фигуры, прочесть информацию о них на одном из восьми языков.

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— Для создания фигур выдающихся людей обращались в Музей мадам Тюссо?

— Лондонский музей заказывает фигуры у нас, поскольку мы научились делать лучшие в мире скульптуры такого рода. Мы используем не воск, а силикон и другие современные материалы, которые позволяют с поразительной достоверностью воссоздать цвет человеческой кожи, морщинки, сосуды под кожей…

Тарас Шевченко

Все мизансцены в нашей экспозиции о хорошем — о достижениях и победах. Болезненные темы, например Чернобыльская катастрофа, у нас принципиально не представлены. Нет негатива и о выдающихся личностях. Так, в обширной сцене, посвященной Ярославу Мудрому — «тестю Европы», выдавшему замуж своих дочерей за королей Франции, Норвегии и Венгрии, — мы не говорим о том факте, что ради завоевания великокняжеского престола он убил своих братьев.

Почему обходим стороной плохое? Потому что хотим, чтобы люди выходили из нашего музея окрыленными, преисполненными гордости за то, что они украинцы. Ведь одна из ключевых задач, которую мы перед собой поставили, — помочь соотечественникам избавиться от навязанного комплекса второсортности. Ознакомившись с нашей обширной экспозицией (на это нужно около двух часов), человек будет знать, за что конкретно стоит любить и уважать свою страну.

В начале экспозиции мы установили гигантскую свечу высотой 2 метра и диаметром 1,8 метра. Ее вес — 800 килограммов. На ней по спирали написаны названия этносов, живших на территории современной Украины с древних времен до наших дней: трипольцы, скифы, сарматы… Возле названий каждого из них изображены их священные знаки.

Валерий Галан: «На двухметровой свече мы изобразили знаки, которые считались священными у этносов, с незапамятных времен живших на территории Украины»

Такие же знаки видим на украинских вышиванках, рушниках, писанках. Это наглядная демонстрация того, что украинская культура несет в себе наследие тех древних, давно исчезнувших жителей украинских земель. К слову, знак, подобный тризубу, использовали еще скифы.

«Чтобы создать музей, продал отель и ресторан в Карловых Варах»

— В создании экспозиции принимали участие историки?

— С научной достоверностью у нас строго — мы привлекли 37 ученых, 51 научную организацию, 63 музея. Благодаря этому внешний облик исторических персонажей (в том числе рост, цвет волос, глаз), их одежда, военная амуниция, оружие, предметы повседневного обихода, окружающая обстановка воссозданы с максимально возможной достоверностью. Скажем, дочь князя Ярослава Мудрого Анну, ставшую королевой Франции, сделали в соответствии с историческими описаниями ярко-рыжей (кстати, из-за цвета волос французы называли ее Агнесса Огненная).

Дочь Ярослава Мудрого Анну, ставшую королевой Франции, французы называли Агнесса Огненная — за ярко-рыжий цвет волос

На каждую из созданных нами исторических сцен подготовлен объемный том обоснований с подписями ведущих историков и печатями уважаемых научных организаций. Кстати, в экспозиции размещен список ученых, которые стали нашими консультантами.

Еще одно важное новшество (к работе над ним мы привлекли психологов): на высоте глаз среднестатистического школьника размещены планшеты, на которых крупными буквами помещены адаптированные для восприятия детьми тексты о тех или иных исторических личностях и событиях.

— Вы создали музей за свои деньги?

— Да. Ради этого проекта продал отель и ресторан в Чехии в городе Карловы Вары. Однако вырученных денег не хватило. Пришлось брать взаймы. К созданию музея я приступил пять лет назад с того, что собрал для реализации этого проекта ученых. Кстати, я даже оплатил некоторые научные исследования, необходимые для музея. После тщательной подготовительной работы два с половиной года назад мы приступили к созданию фигур, диорам, муляжей оружия — всего, что связано с компьютерным обеспечением экспозиции. Для этого создал производственные цеха. Кроме того, заказы размещал по всей Европе.

— Как у вас возникла идея создать этот музей?

— Мне больно от того, что на украинцах до сих пор лежит незримая печать неудачников, второразрядной нации. Хотя у нас богатейшая славная история, украинцы внесли огромный вклад в развитие европейской цивилизации, в защиту Европы вначале от монгольского, а затем — турецкого порабощения. Почему многие украинцы об этом не знают? Да потому, что несколько последних веков наши достижения сознательно замалчивались, ведь Украина была колонией.

Колонизаторы присваивали нашу историю. К тому же они всеми силами стараются разделить наш народ, втемяшивая с помощью своей пропагандистской машины, что у восточных и западных украинцев разная история. Наша экспозиция на конкретных фактах доказывает, что это ложь. Мы стремимся объединить украинцев всех регионов вокруг общего исторического наследия.

За многовековую историю Украины враги выиграли много боев. Но войны мы не проиграли. Если каждый из нас будет вносить посильную лепту в борьбу за сохранение украинской идентичности, за свободу страны, то победа обязательно будет за нами.

Вячеслав Чорновил

В экспозиции есть уголок с табличкой: «На цьому місці буде розміщено інформацію, яку напишуть наші нащадки. Якою вона буде, залежить від нас з вами. А саме від того, що і як ми будемо робити сьогодні, щоб зберегти Україну, зробити її сильною і заможною».

— Чем, помимо музейного проекта, занимаетесь?

— У меня восьмой дан по карате и по крав-мага (боевое искусство израильских спецслужб). Поэтому возглавляю Международную федерацию карате и Европейскую федерацию

крав-мага. У меня также шестой дан по другому виду единоборств — джиу-джитсу. Ну, а еще занимаюсь бизнесом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сенсационном открытии украинских ученых в Киеве: в Софийском соборе обнаружены портреты князя Владимира и его сыновей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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