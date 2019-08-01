В Киеве откажутся и от зеленых карточек в метро: как оплатить проезд

Общество и люди

В долгосрочной перспективе столичная подземка откажется не только от жетонов, но и от проездных пластиковых карточек, которые можно пополнять на необходимое число поездок. По решению Киевсовета метрополитен планирует полностью перейти на е-билет, которым можно оплачивать проезд в любом виде коммунального транспорта.

В одном из вестибюлей станции «Теремки» уже не продают ни жетоны, ни зеленые проездные карточки метро.

— Запущен такой пилотный проект в пределах одного вестибюля на станции «Теремки», — рассказала «ФАКТАМ» советник руководителя «Киевского метрополитена» Наталия Макогон. — В переходный период в метро работают все способы оплаты проезда. Жетон выводим из обращения постепенно и постоянно об этом напоминаем, чтобы для пассажиров не стал неожиданностью отказ от жетонов и переход на электронные способы оплаты. На станциях уже устанавливаются боксы для продажи е-билетов, турникеты для их приема обозначены надписью Kyiv Smart Card на синем фоне. На многих станциях число турникетов, принимающих жетоны, сокращается. Людям нужно быть готовыми к переходу на совсем другие виды оплаты. И это случится очень скоро. В перспективе (точно еще не известно, когда) в обороте останется лишь е-билет (он стоит 50 гривен и пополняется на нужное количество поездок, стоимость билета невозвратная), а пластиковые зеленые карты метро отменят (их цена в 15 гривен — залоговая и возвращается через кассу). Льготники по-прежнему пользуются «Карточкой киевлянина», которая имеет функции е-билета.

Напомним, последний день проезда по жетонам в столичном метро — 31 октября, с 1 ноября оплатить проезд в метро можно будет только электронными средствами. Один из вестибюлей на станциях «Нивки» (выход к пожарной части), «Ипподром» (выход к ипподрому), «Теремки» (выход к ТРЦ «Магеллан»), «Позняки» (выход к «Пирамиде») уже работают без жетонов — ими нельзя расплачиваться за проезд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда закончится жизнь жетонов и чем их заменят. Гости города и те, кто регулярно пользуется услугами подземки, могут выбрать удобные формы оплаты проезда в метро: карточкой метро, бесконтактной банковском картой, е-билетом. Мы также сообщали, где уже не продают жетоны и какие способы оплаты проезда существуют в подземке.



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