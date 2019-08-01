Не хотел сидеть в тюрьме за изнасилование: отставной офицер МВД 5 лет шпионил в пользу России

Происшествия

В Полтавской области задержали 57-летнего российского шпиона. Он закончил Львовскую школу милиции МВД, в отставку ушел в звании капитана. Житель Кременчуга собирал сведения о наших военных, мобилизационном ресурсе, активистах и пять лет ждал, что за ним придут.

«Возле вас свободно?» — кокетливо обратились к мужчинам, ужинавшим в кафе на морском побережье Алушты, две симпатичные дамы. Зал был полупустой, и было понятно, что «ночные бабочки» впорхнули в него не для того, чтобы поесть перед сном. Кавалеры учтиво пригласили их присесть. Заказали еще спиртного. Еще. Женщины стали более раскрепощенными. Ну и мужчины потеряли рассудок…

— Не помню, куда девался мой друг со своей подругой, а моя потащила меня к заброшенному зданию, — объяснял следователям Геннадий (имя изменено). — В общем, секс у нас случился прямо на природе. После этого я предложил партнерше искупаться в море, но она отказалась. Пришлось идти самому. А когда вернулся, меня уже ждали участковый и человек в штатском. Женщина, которая несколько минут назад добровольно вступила со мной в интимную связь, кричала, что я ее изнасиловал. Мне светили семь лет тюрьмы и лесоповал где-нибудь под Мурманском. Но в обмен на заключение я получил предложение сотрудничать с ФСБ за денежное вознаграждение. Так отставной капитан МВД из Кременчуга Полтавской области и стал шпионом.

«Из-за страха быть задержанным у меня развились ишемическая болезнь сердца и гипертония»

57-летний Геннадий, он же Дементий, имеет широкий кругозор, умный и интересный собеседник, говорят сотрудники правоохранительных органов, причастные к его задержанию (увы, специфика их работы не позволяет нам назвать должности и фамилии). В свое время закончил Львовскую школу милиции МВД (сейчас это государственный университет Внутренних дел), в отставку ушел в звании капитана с должности дежурного СИЗО.

Получая за свою «работу» от эфэсбэшников немалые деньги в иностранной валюте, он жил, как настоящий аскет. Геннадия устраивала тесная комната захудалого общежития на окраине города, которую он давным-давно получил как служебное жилье. Холостяцкая комната (с женой он давно развелся, со взрослыми детьми отношений не поддерживал) была завалена хламом, но при этом… напичкана деньгами. Во время обыска повсюду среди бытовой утвари находили купюры. Всего «про запас» капитан запаса хранил свыше 9 тысяч долларов и 5 тысяч российских рублей.

Шпиона задержали рано утром 18 июля, когда он собирался на работу. 57-летний военный пенсионер подрабатывал в охранной фирме одного из предприятий Кременчуга

— Все эти пять лет я ждал, что за мной придут, — откровенно рассказал задержанный следователю. — Думаете, это легко все время быть на нервах? У меня развились ишемическая болезнь сердца, гипертония. Но я при задержании не падал в обморок, не бился головой об стенку, не пытался убежать… Морально был готов к этому.

Сотрудники УСБУ в Полтавской области совместно с коллегами из военной прокуратуры Полтавского гарнизона взяли Дементия, как говорится, тепленьким рано утром 18 июля, когда он собирался на работу. Военный пенсионер подрабатывал в охранной фирме одного из предприятий Кременчуга. Для его соседей и сотрудников это стало шоком. Никто не подозревал, что рядом с ними живет и работает человек, который шпионит в пользу страны-агрессора. Все пять лет, пока идет российско-украинская война! Он располагал сведениями о наших военных, волонтерах, так называемом мобилизационном ресурсе, патриотах, руководителях общественных движений… На многих из них Дементий имел досье, как того требовали от него кремлевские кураторы. Его основным заданием был сбор характеристик на таких людей. Ради этого он втирался ко многим в доверие, пытаясь выведать настроения людей в регионе.

Кременчуг — промышленный город, поэтому здесь высока вероятность протестных настроений рабочего класса. Российской спецслужбе, чтобы расшатывать ситуацию, нужно было знать, кто здесь чем дышит.

Почему выбор собирать такого рода информацию пал именно на Геннадия, предстоит еще выяснить. Хотя можно предположить, что именно его затворнический образ жизни и профессиональные навыки в оперативной работе сыграли решающую роль. Наверняка кто-то указал не него как на человека, способного «прислуживать» кремлевской разведке.

На Южный берег Крыма, где он обычно отдыхал до войны, летом 2014 года капитан в отставке отправился, как обычно. Но это только так ему казалось. На самом деле крымский друг поторопил Геннадия с поездкой, соблазнив дешевизной жилья. Он же его, надо полагать, и подставил с «девочками» в алуштинском кафе. Во всяком случае, след друга после того инцидента затерялся. Скорее всего, федеральная разведка завербовала его еще раньше.

Нет сомнений, что женщина, обвинившая Геннадия в изнасиловании на берегу моря, была подставной уткой и работала на ФСБ. Не исключено, что она была местной проституткой, находившейся на крючке у перекрасившихся крымских спецслужб.

В любом случае садиться в тюрьму за изнасилование отставнику МВД не хотелось. И он согласился на сделку.

По донесению Дементия российские спецслужбы упекли в тюрьму адвоката Игоря Кияшко

Как сообщила пресс-служба УСБУ в Полтавской области, во время обыска по месту жительства предателя были изъяты неопровержимые улики, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности, направленной на подрыв суверенитета государства. А именно: электронные носители информации, на которых обрабатывались и хранились собранные данные и документальные материалы, компьютерная техника, несколько недорогих телефонов, которые использовались для контактов с представителями российских спецслужб. В обшарпанной комнате общежития, которую занимал отставной офицер, находилось большое количество файлов с секретной информацией об украинских военнослужащих, в том числе список офицеров запаса, приписанных к Кременчугскому военкомату.

После задержания Дементия выяснилось, что именно он передал в ФСБ сведения об украинском адвокате Игоре Кияшко, который был схвачен спецслужбами Российской Федерации в Нижнем Новгороде 11 апреля прошлого года. Очень скоро после этого он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима якобы за шпионаж и подготовку военной контрабанды. Суд счел доказанным факт покупки в Нижнем Новгороде юристом из райцентра на Полтавщине деталей для двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для переправки их в Украину. Кроме того, ему вменили в вину сбор секретной документации по зенитному ракетному комплексу С-400.

Мои собеседники (которых я по понятным причинам не могу назвать) рассказывают, что Кияшко часто бывал в России по своим коммерческим делам, никак не связанным со шпионажем. Нет сомнений, что российские спецслужбы взяли его на карандаш намного раньше и начали фабриковать дело. И прежде чем задержать адвоката на своей территории, дали задание Дементию подготовить на него досье: кто такой, чем занимается, к чему проявляет интерес.

Зачем ФСБ понадобилось обвинять Кияшко в шпионаже? Ответ простой: каждый «выявленный шпион» крайне негативно влияет на внешнеполитический имидж страны, гражданином которой является. И потом может стать одним из кандидатов для обмена заключенных россиян на территории Украины.

О том, что дело против Игоря Кияшко сфабриковано и имеет политический подтекст, более чем красноречиво говорит вынесенный ему приговор. Если бы юрист действительно был причастен к шпионажу, российский суд отмерил бы ему по полной программе: там за это преступление законом предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Но «гуманные» вершители правосудия, вынося приговор, не могли не понимать, что дело шито белыми нитками, поэтому ограничились «всего» восемью годами. Как сообщало издание «Гордон», назначенный подсудимому Кияшко местный адвокат Алексей Матасов посчитал приговор достаточно мягким и не стал обжаловать его, чтобы избежать ужесточения наказания.

При изучении электронных носителей, изъятых у Дементия, полтавских следователей ждал еще один сюрприз. Оказалось, что завербованный агент имел намерения стать… двойным агентом. В его переписке было обнаружено заявление такого содержания: «Я, офицер милиции в отставке, служил в разных подразделениях, в том числе оперативных. Имею опыт оперативной работы. Предлагаю вашему ведомству сотрудничество, какое посчитаете нужным. Готов работать под прикрытием в русскоязычной и украиноязычной среде, в том числе на территории вашей страны при определенной заинтересованности в качестве внутрикамерного агента или оперативной разработки маршрутов документирования нелегальной иммиграции в вашу страну».

Это письмо Дементий по подсказке своих кураторов из ФСБ отправил на сайт политической разведки Израиля «Моссад», которая по своему назначению и функциям сравнима с ЦРУ. Но не сложилось.

— Через некоторое время пришел ответ, что им нужны люди, знающие иврит, — рассказал задержанный в интервью тележурналисту канала «1+1» Андрею Цаплиенко, который получил разрешение на общение с ним в Полтавском СИЗО.

Внедриться в «Моссад», чтобы работать на ФСБ, не удалось.

«Кураторы» из ФСБ работали за «откаты»: часть гонорара, предназначенного шпиону, оставляли себе

Материальное вознаграждение за свою работу Дементий получал в среднем раз в полгода. Для этого выезжал либо в приграничные области России, либо в Крым. Чтобы не привлекать к себе внимание пограничников, конспирировался, прикрываясь… женщинами. Обычно в поездку брал с собой пару спутниц, так сказать, для отвода глаз. А своих кураторов, с которыми встречался, представлял «подружкам» как давних друзей.

Фамилии кураторов Дементия известны. Это бывшие сотрудники управления СБУ в Крыму Путинцев (очень хочется поставить ударение на букве «у») и Семагин, в свое время перешедшие на сторону российских оккупантов. Изменники родины все эти пять лет наставляли своего подопечного, как выяснилось, не безвозмездно.

«При получении денег я расписывался, допустим, за полторы тысячи долларов, а на руки получал 1300», — возмущался Дементий во время допроса. То есть по сотне долларов во время выдачи денег обязательно «прилипало» к рукам каждого из кураторов. После провала агента им явно не поздоровится. Вполне возможно, в ФСБ они уже больше не работают.

А на чем же прогорел кременчугский шпион? На том, что был пронырливым и слишком настойчивым. Людей, с которыми общался обычный охранник предприятия, настораживали его чрезмерная активность, назойливость и дотошность в выведывании стратегически важной информации. Они поделились своими подозрениями с сотрудниками службы безопасности. Прежде чем прийти к Дементию с судебным решением о санкционированном обыске, оперативники УСБУ и военной прокуратуры более года документировали его тайную жизнь.

Была ли у отставного офицера мысль покаяться и сдаться? Нет, отвечают мои собеседники. Да, он переживал о своем будущем, понимая, что рано или поздно придется отвечать за незаконные действия. Но жажда денег оказалась сильнее.

Важно заметить, что в личном деле отставного офицера МВД, которое изучали наши коллеги-телевизионщики, хранится положительная характеристика на него. Капитана внутренней службы его руководство характеризовало как морально устойчивого, преданного делу и народу Украины, умеющего хранить военную тайну.

Есть среди этих документов и присяга на верность Украине. В ней написаны такие слова: «Если же я нарушу эту присягу, то пусть меня накажут по всей строгости Закона».

Так и будет. Дементия ждет тюрьма. Ему не хотелось отправиться на лесоповал за изнасилование. Так отправится в тюрьму за государственную измену. Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.

Впрочем, отставной офицер МВД надеется выйти на свободу значительно раньше. По обмену пленными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине завели дело на кинопрокатчиков по подозрению в работе на спецслужбы РФ.

Фото УСБУ в Полтавской области

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