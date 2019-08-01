Любила и мужчин, и женщин: Светлана Алексиевич взорвала сеть откровенным признанием

Шоу-бизнес

Известная беларусская писательница Светлана Алексиевич сделала неожиданное признание о том, что «в своей жизни любила и женщин, и мужчин». Об этом она заявила в интервью Gazeta Wybrcza.

«Любовь — это любовь. Важно, что чудо произошло, а с кем — это уже менее важно. Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — сказала она.

В интервью польскому СМИ Алексиевич рассказала о книге, писать которую она начала еще несколько дней назад.

По ее словам, изначально она планировала описать 50 женских и 50 мужских историй любви, но спустя три года поняла, что не может «достучаться до мужчин».

«То, что я о них пишу, будет может интересным, но поверхностным и банальным. Это не будет литература высокого класса. У меня не получится расспросить их как следует. Тяжело, я напишу историю о женской любви», — заявила писательница.

Напомним, в августе 2018 года националисты в Одессе сорвали встречу со Светланой Алексиевич, которую перед этим внесли в «Чистилище» сайта «Миротворец».



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