- 00:01 Пророка Ильи: чего нельзя делать в праздник
- 01.08 23:55 Секс-символ украинского ТВ выходит замуж: Даша Селфи похвасталась помолвкой
- 01.08 23:28 В Киеве в ДТП трагически погиб известный диджей
- 01.08 22:55 Любила и мужчин, и женщин: Светлана Алексиевич взорвала сеть откровенным признанием
- 01.08 22:31 В Киеве пассажиры трамвая сдвинули авто "героя парковки": появилось видео
- 01.08 22:05 «Форсаж» без Вина Дизеля и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 01.08 21:43 Волкер не видит желания Кремля освободить украинских моряков
- 01.08 21:13 Быстрый тест «В тренде ли вы этим летом?»
- 01.08 21:05 Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана
- 01.08 20:50 У Зеленского отреагировали на слухи об отставке Богдана
- 01.08 20:49 «Заря» одержала «сухую» победу в Лиге Европы и вышла в третий квалификационный раунд: видео гола
- 01.08 20:20 Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, — СМИ
Любила и мужчин, и женщин: Светлана Алексиевич взорвала сеть откровенным признанием
Известная беларусская писательница Светлана Алексиевич сделала неожиданное признание о том, что «в своей жизни любила и женщин, и мужчин». Об этом она заявила в интервью Gazeta Wybrcza.
«Любовь — это любовь. Важно, что чудо произошло, а с кем — это уже менее важно. Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — сказала она.
В интервью польскому СМИ Алексиевич рассказала о книге, писать которую она начала еще несколько дней назад.
По ее словам, изначально она планировала описать 50 женских и 50 мужских историй любви, но спустя три года поняла, что не может «достучаться до мужчин».
«То, что я о них пишу, будет может интересным, но поверхностным и банальным. Это не будет литература высокого класса. У меня не получится расспросить их как следует. Тяжело, я напишу историю о женской любви», — заявила писательница.
Напомним, в августе 2018 года националисты в Одессе сорвали встречу со Светланой Алексиевич, которую перед этим внесли в «Чистилище» сайта «Миротворец».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...