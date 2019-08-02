Актеры скандального сериала «Сваты» снова засобирались в оккупированный Крым

Шоу-бизнес

Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, известные по сериалу «Сваты», планируют в августе выступить с гастролями в аннексированном Крыму.

Афиши спектакля «Милая моя» с их участием развешаны на улицах крымских городов, передает Крым.Реалии.

Так, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Судаке.

Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн).

Напомним, что в июне Минкульт Украины исключил выступавшего в Крыму российского актера сериала «Сваты» Федора Добронравова из «черного списка», куда он был включен в ноябре 2017 года. Тогда же было принято решение об отмене государственной регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений на все сезоны сериала «Сваты». Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призывает президента Украины Владимира Зеленского не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1». Ильенко напомнил Зеленскому, что тот теперь является не продюсером «Сватов», а президентом Украины и назвал сериал «липецкой фабрикой» Зеленского.

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