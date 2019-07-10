Общество и люди

Это многое объясняет: сеть взбудоражили рейтинги сериалов «Сваты» и «Чернобыль» в Украине

Тот факт, что сериал «Сваты», показ которого возобновил «1+1» и который продюсер Игорь Кондратюк назвал «сериалом для россиян», по рейтингам канала побил нашумевший мини-сериал НВО «Чернобыль», много говорит об украинцах.

Такую точку зрения высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. «Этот факт говорит о нашем прекрасном народе больше, чем любая социология или аналитика. И многое объясняет. Чернобыль продолжается…» — написал он на своей страничке в социальных сетях.

По данным «Телекритики», первая серия «Сватов» 1 июля принесла телеканалу 16% аудитории. Вторая — 22,7%. В последующие дни доля проекта держалась примерно на том же уровне.

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«Мене це не дивує. В усіх країнах і в усі часи так було, є і буде. Над фіналомом „Чорнобиль“ треба думати, а над „Сватами“ думати не треба, тільки іржати. Остані живуть у власному маленькому світі, їх не цікавить, що за його межами, вони не прагнуть його змінювати, хоча при цьому обожнюють халяву. І таких понад 60%. Їх ще називають курями або кротами», — написала под этим постом одна из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призывал президента Украины Владимира Зеленского не допустить показа «Сватов» на телеканале «1+1», заявив, что вопрос сериала «выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической».

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