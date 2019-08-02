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Анфиса Чехова показала соблазнительную фигуру в сексуальном купальнике
Российская телеведущая Анфиса Чехова решила вновь порадовать своих поклонников откровенными фото. В частности, она выложила в своем Instagramсерию снимков, на которых позирует в красивом бикини и демонстрирует свои соблазнительные формы.
«Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни… а лето неожиданно отключили. Но желание выгулять купальник так велико, что ты идешь в красивый закрытый бассейн», — подписала кадр Чехова.
Естественно, фотография быстро набрала огромное количество лайков и комментариев. Поклонники восхищаются формами Анфисы и просят ее почаще выставлять такие снимки. От фигуры Чеховой в восторге не только мужчины, но и женщины, которые считают формы Анфисы идеальными.
Напомним, что за последние три года Анфиса похудела на 30 килограммов. Чехова долгое время страдала от лишнего веса и никак не могла его сбросить, но смогла наконец избавиться от ненавистных килограммов. Артистка отказалась от сахара и мучного, а также постоянно занимается йогой. Теперь она полностью довольна своим телом и без какого-либо стеснения позирует в бикини и демонстрирует свои формы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная украинская телеведущая Леся Никитюк любит радовать поклонников горячими фото в купальнике, показывая во всей красе свою шикарную фигуру. Очередное фото она разместила на своей страничке в Instagram. На снимке Леся на фоне природного ландшафта стоит в воде в зеленом бикини, демонстрируя свою «пятую точку».
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