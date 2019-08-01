Леся Никитюк показала соблазнительную пятую точку (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк любит радовать поклонников горячими фото в купальнике, показывая во всей красе свою шикарную фигуру. Очередное фото она разместила на своей страничке в Instagram.

На снимке Леся на фоне природного ландшафта стоит в воде в зеленом бикини, демонстрируя свою «пятую точку».

«Пока мы снимаем проект, о котором мечтали 3 года… можете пообсуждать природу на фото», — подписала она фото.

Некоторые подписчики поняли юмор Леси и весело откликнулись на него: «Гориста місцевість», «Я таку природу би наминав і наминав», «Ти нереально крута і другої такої як ти, нема, і ніхто інший як би не вистрибував із своїх штанів, ніколи не зможе ні на соту зрівнятися з тобою», «Зачем та Ким, есть Попа — Ле».

Но другая часть фолловеров не восприняли игры телеведущей и набросились на нее с упреками.

«Леся, не разочаровывай своих поклонников, хватит показывать попу!», «Этим летом я увидела жопы всех блогеров на которых подписана…», «Эх, Леся) жаль, теряете индивидуальность … становитесь как все», «Леді Ле, гріх не показати таку попу, але іх настільки багато…, — не втрачай свою індивідуальність, бо тебе полюбили не за це) P. S. Будь не така, як вс», «Жопаграм, а не инстаграм», «Только жопа и осталась) по другому никак к себе внимания не привлечь!?», — пишут гневно они.

В то же время преданные фанаты Леси Никитюк посоветовали таким «святошам» оторвать собственную попу от дивана, изучать иностранные языки и путешествовать, как их кумир.

Такой совет, конечно же, вызван тем, что Никитюк подтвердила свое возвращение в шоу о путешествиях.

Как известно, Леся Никитюк была ведущей нескольких проектов на телевидении. Широкую популярность принесло ей шоу «Орел и Решка» (2012−2016), с которым она объездила весь мир. С 2017 года Леся заменила Екатерину Варнаву в качестве ведущей развлекательного шоу «Хто зверху?», а 2018-м вела программу «Кто против блондинок?». В этом же году артистка приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где заняла второе место.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк очень много работает. Из-за усталости ей стало плохо прямо на съемочной площадке.

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