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Леся Никитюк показала соблазнительную пятую точку (фото)
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк любит радовать поклонников горячими фото в купальнике, показывая во всей красе свою шикарную фигуру. Очередное фото она разместила на своей страничке в Instagram.
На снимке Леся на фоне природного ландшафта стоит в воде в зеленом бикини, демонстрируя свою «пятую точку».
«Пока мы снимаем проект, о котором мечтали 3 года… можете пообсуждать природу на фото», — подписала она фото.
Некоторые подписчики поняли юмор Леси и весело откликнулись на него: «Гориста місцевість», «Я таку природу би наминав і наминав», «Ти нереально крута і другої такої як ти, нема, і ніхто інший як би не вистрибував із своїх штанів, ніколи не зможе ні на соту зрівнятися з тобою», «Зачем та Ким, есть Попа — Ле».
Но другая часть фолловеров не восприняли игры телеведущей и набросились на нее с упреками.
«Леся, не разочаровывай своих поклонников, хватит показывать попу!», «Этим летом я увидела жопы всех блогеров на которых подписана…», «Эх, Леся) жаль, теряете индивидуальность … становитесь как все», «Леді Ле, гріх не показати таку попу, але іх настільки багато…, — не втрачай свою індивідуальність, бо тебе полюбили не за це)
В то же время преданные фанаты Леси Никитюк посоветовали таким «святошам» оторвать собственную попу от дивана, изучать иностранные языки и путешествовать, как их кумир.
Такой совет, конечно же, вызван тем, что Никитюк подтвердила свое возвращение в шоу о путешествиях.
Как известно, Леся Никитюк была ведущей нескольких проектов на телевидении. Широкую популярность принесло ей шоу «Орел и Решка» (2012−2016), с которым она объездила весь мир. С 2017 года Леся заменила Екатерину Варнаву в качестве ведущей развлекательного шоу «Хто зверху?», а 2018-м вела программу «Кто против блондинок?». В этом же году артистка приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где заняла второе место.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк очень много работает. Из-за усталости ей стало плохо прямо на съемочной площадке.
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