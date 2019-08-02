Семейное проклятие в действии: 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков (фото)

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В штате Массачусетс в возрасте 22 лет скончалась Сирша Кеннеди-Хилл — внучка американского политика Роберта Кеннеди и внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Как пишет газета The New York Times, Сирша умерла в фамильном имении, где постоянно проживала ее бабушка Этель Кеннеди — 91-летняя вдова Роберта. ранее девушка признавалась, что страдает от депрессии.

Пол Майкл Хилл, отец Сиршы, которая часть своего детства провела в Ирландии, отсидел 15 лет в тюрьме по ложному обвинению в причастности к терактам ИРА (Ирландской республиканской армии). Хилл женился на матери Сиршы Кортни Кеннеди в 1993 году, вскоре после своего выхода на свободу. А в 2006 году супруги развелись.

Сирша со своей матерью Кортни

В США снова заговорили о семейном проклятии клана Кеннеди. Эту семью на протяжении нескольких поколений преследуют несчастья.

Роберт Кеннеди — младший брат погибшего в 1963 году от рук убийцы Джона Кеннеди. Сам Роберт был застрелен в 1968 году в буфетной отеля «Амбассадор». Старший брат Джона и Роберта Джозеф Патрик Кеннеди-младший погиб в 1944 году во время выполнения секретной военной миссии. А их сестра Кэтлин в 1948 году погибла в авиакатастрофе. В 1963 году Патрик Бувье Кеннеди, сын Джона Кеннеди, умер спустя 39 часов после рождения. Сын Роберта Кеннеди Дэвид в 1984 скончался от передозировки кокаина. Еще один сын Роберта, Майкл Лемуан Кеннеди, погиб в 1997 году во время катания на лыжах. А в 1999 году Джон Кеннеди-младший, сын Джона Кеннеди, а также его жена с сестрой, погибли в результате авиакатастрофы.

В семье также произошел еще целый ряд несчастных случаев.

Роберт и Джон Кеннеди

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